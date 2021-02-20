1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maden mühendisi kadına çalışanını darp eden patron tutuklandı

Önce savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilen fabrika sahibi, C.T'nin hastaneye gidip darp raporu alması ve yeniden şikayetçi olması üzerine tutuklandı
 20 Şubat 2021 13:08
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Balıkesir'in Marmara ilçesinde mermer fabrikası sahibi, maden mühendisi kadın çalışanını darbettiği iddiasıyla tutuklandı.

İddiaya göre, mermer fabrikasında çalışan C.T. ve patronu F.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.U, C.T'yi darbetti.

Bunun üzerine C.T, F.U'dan şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.U, savcılıkta alınan ifadesinin ardından salıverildi.

Daha sonra hastaneye giderek darp raporu alan C.T, yeniden şikayetçi oldu ve tekrar gözaltına alınan F.U adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bursa'da mobilya fabrikasında yangın çıktı, bir işçi öldü, 6 kişi yaralandı
20 Şubat 2021 12:45		 Şanlıurfa'da inşaat işçilerinin bulunduğu otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
20 Şubat 2021 12:30
8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone ile yakalandı
20 Şubat 2021 12:15		 Nuri Alço'ya da aynı taktiği uygulamışlardı! Doktora dolandırıcı şoku
20 Şubat 2021 10:15
İbranice yazıların bulunduğu tarihi eser niteliğinde piton yılanı derisi ele geçirildi
20 Şubat 2021 10:14		 Hırsızlık faillerinin gözaltı görüntüleri şaşırttı: Bu çocukların suçu ne?
20 Şubat 2021 09:59
8 yıl komada kalıp vefat edince kaza failinin yakalanması için özel ekip kuruldu
20 Şubat 2021 09:39		 İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
20 Şubat 2021 09:21
İşkenceden kurtulmak için balkondan atladı
20 Şubat 2021 09:17		 Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti
20 Şubat 2021 09:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Van Başsavcılığı 'çıplak arama ve darp' iddialarına yalanladı13:08 - Anayasa Mahkemesinden asli ve sürekli kamu hizmetlerine ilişkin karar13:08 - Maden mühendisi kadına çalışanını darp eden patron tutuklandı13:05 - Emniyet, polisin çocuğa şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı12:47 - Bakan Koca: Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz12:45 - Bursa'da mobilya fabrikasında yangın çıktı, bir işçi öldü, 6 kişi yaralandı
12:42 - Süt banyosu ve dönerle dans'tan sonra şimdi de meyve suyu skandalı12:32 - İl Sağlık Müdürü, İstanbul için normalleşme tarihi verdi12:30 - Şanlıurfa'da inşaat işçilerinin bulunduğu otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı12:15 - 8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone ile yakalandı12:10 - Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi11:59 - Barajlardaki doluluk oranı 6 ay sonra ilk kez yüzde 50'yi geçti
11:55 - Eren Operasyonları terör örgütünün kış yapılanmasına ağır darbe vurdu11:53 - Bu kişilerin elektriği, bir defalık borçtan ötürü kesilmeyecek11:47 - Klimasından çıkan sesle komşusunu rahatsız etmişti, 16 bin lira ceza kesildi11:45 - DEAŞ'ın mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı11:32 - 'Anayasa'yı rekabetlerin ötesinde bir akılla yapacağız'
11:30 - Kripto parada dalgalanma sürüyor, Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor
Prof. Özlü'den uyarı: Aşıların etkisinde bir zayıflama var
Bakan Koca: Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz
Şehit Fethi Sekin'in eşi: Müjdat Gezen cüzi bir para yatırdı
Yargıtay'dan 'yavşak' sözü için önemli karar
Boğaziçi Hukuk'un yeni dekanı: Adaletten ödün vermem
Siyah-beyaz ayrımcılığı Türkiye'de: 'Siyahilere kiralık daire veremiyoruz!'
Milletvekillerinin bedelli askerlik tartışması sona eriyor
Erdoğan gıdadaki fahiş fiyata karşı devreye girdi
2020/7 KPSS tercihlerinde taban puan uygulaması yapıldı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pandemide en çok özlenen aktiviteler 3
ermenekte karantina 2
marvel comics 1
dini kendi çıkarlarına uydurmak 1
define 4
mem.net sözlük cafe 3
güruh 1
uçurtma avcısı 1
karbonmonoksit zehirlenmesi 1
regaib kandili 1
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam