Van Başsavcılığı 'çıplak arama ve darp' iddialarına yalanladı
|20 Şubat 2021 13:10
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Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu'na yönelik "çıplak arama yapıldığı ve darbedildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensubu, hükümlü ve başka suçtan tutuklu eski Hakkari Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu'nun 12 Şubat'ta Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna kabul işlemleri yapılırken üst araması için bayan arama odasına alındığı sırada "terör örgütü propagandası içeren slogan attığı ve kurum personeline karşı hakaret, tehdit ve fiziki saldırıda bulunduğu" belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hükümlü/tutuklunun aramasının Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanunda belirlendiği şekilde yapılmış olup, arama bitirildikten sonra adı geçen hükümlü/tutuklu darp cebir raporu alması için sağlık kurumuna sevk edilmiştir. Hastane dönüşünde pandemi tedbirleri kapsamında tekli odaya yerleştirilmiş, adı geçen şahsın eylemlerinden dolayı tutanak tanzim edilerek, adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu hükümlü/tutukluyla ilgili çıplak arama ve darp iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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