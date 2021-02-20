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Kocaeli'de 'kardan kadın'ın çalınması güvenlik kamerasında
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir dil okulunun önündeki "kardan kadın"ın çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi
|20 Şubat 2021 13:39
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir dil okulunun önündeki "kardan kadın"ın çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yenişehir Mahallesi Konak Sokak'ta faaliyet gösteren bir dil okulunun çalışanları, 3 gün önce iş yerinin önünde yaptıkları kardan kadının yerinde olmadığını fark etti.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen yetkililer, kardan kadının iş yerinin önünden bazı kişiler tarafından alındığını görünce şaşkınlık yaşadı.
Kayıtlarda, iş yerinin önünden geçen 4 kişilik bir grubun içerisindeki 2 kişinin kardan kadını alıp götürmesi görülüyor.
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