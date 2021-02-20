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Bartın'da kademeli normalleşmeye ilişkin yeni kararlar alındı

İl Pandemi Kurulu, 1 Mart'tan itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi ile 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlamanın kaldırılmasını kararlaştırdı- Kapalı veya evlere servis yöntemiyle çalışan işletmelerin açılıp açılmayacağı ise Sağlık Bakanlığının iller bazında belirleyeceği 4 kademeli risk sınıflandırmasından sonra değerlendirmeye alınacak
 20 Şubat 2021 14:33
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Bartın'da kademeli normalleşmeye ilişkin yeni kararlar alındı

Bartın İl Pandemi Kurulu, 1 Mart'tan itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi ile 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlamanın kaldırılmasına karar verdi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Sinan Güner başkanlığında gerçekleştirilen Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, kademeli normalleşme sürecine dair yeni kararlar alındı.

İl Pandemi Kurulu, çevrimiçi olağanüstü toplanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınması gereken tedbirleri ve kademeli normalleşme sürecini değerlendirdi.

Pandemi İl Koordinasyon Kurulunda üyelerin de görüş ve önerileriyle alınan kararlar şöyle:

"1 Mart'tan itibaren il genelindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1, 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5, 6, 7, 9, 10. ve 11. sınıflar ise ikişerli gruplara ayrılacak. İlk gruplarda eğitim-öğretim pazartesi ve salı günleri, ikinci gruplarda ise perşembe ve cuma günleri gerçekleşecek. Çarşamba günleri ise okullarda dezenfeksiyon işlemleri sağlanacak. Okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet veren kantinler de masa ve sandalyeler kaldırılarak, öğrenci yoğunluğunu önceleyecek şekilde kısa süreli ve temel ihtiyaçların teminine yönelik satış yapılması koşuluyla açılacak.

Bartın Üniversitesinde bahar dönemi teorik eğitimlerinin Yüksek Öğretim Kurulunun kararları doğrultusunda tamamen çevrimiçi yapılacağı aktarılan açıklamada, "Uygulamalı eğitimler ise azami tedbirler sağlandıktan sonra mümkün olan en uygun şartlarda kademeli olarak yüz yüze yapılabilecek. Uygulamalı eğitimler için şehir dışından gelecek üniversite öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek. Öğrencilerin yurtlara kabul edilmeden önce gerek görülmesi halinde resen, istemeleri halinde ise takdiren PCR testleri İl Sağlık Müdürlüğünce yapılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların umumi pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama da 1 Mart'tan itibaren kaldırılacak.

Kafe, restoran, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı gibi kapalı veya evlere servis yöntemiyle çalışan işletmelerin açılıp açılmayacağı, açılacak ise hangi şartlarda açılacağına ise Sağlık Bakanlığının iller bazında belirleyeceği 4 kademeli risk (düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller) sınıflandırmasından sonra değerlendirmeye alınacak.
Anadolu Ajansı
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