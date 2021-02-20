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Prof. Dr. Nabi Avcı, Dijital Dergicilik Okulu'nun ilk dersini verdi

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen "Dijital Dergicilik Okulu"na konuk oldu.
 20 Şubat 2021 15:16
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Prof. Dr. Nabi Avcı, Dijital Dergicilik Okulu'nun ilk dersini verdi

TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen "Dijital Dergicilik Okulu"na konuk oldu.

Dijital ortamda sürdürdüğü eğitimlerle yeni editörler, yeni genel yayın yönetmenlerini kültür camiasına kazandırma amacıyla başlatılan okulun ilk dersini, "Kültürel İletişimde Dergiciliğin Önemi" başlığıyla Avcı verdi.

Okula başvuru yapıp eğitim almaya hak kazanan öğrencilerle bir araya gelen Nabi Avcı, dergilerin yaygınlığının 17. yüzyıldan itibaren başladığını aktararak, genelde yeni düşüncelerin ve siyasi, edebiyat akımlarının dergilerle birlikte çıkış yaptığını söyledi.

Avcı dergileri, okuma boyutu üzerine değerlendirmek gerektiğini belirterek, "Yani bir dergi çıkartmak, bir dergide yazmak, bir dergide çizmek, editöryal faaliyetlere katılmak, ne kadar öğretici ve gerekliyse en az onun kadar başkalarının yaptığı dergileri izlemek, onları okumak, onlar üzerinde de konuşmak ve onlar üzerinden dostluk halkaları oluşturmak da o kadar eğitici ve öğreticidir. Yani başkalarının yaptıklarını da kendinizin yaptığı kadar izlemek, ciddiye almak çok önemli." dedi.

Ders sırasında kütüphanesindeki dergilerden de örnekler gösteren ve dergicilik geçmişi bulunan Avcı, şunları kaydetti:

"Dergiler genelde parasızlıktan ve okursuzluktan kapanır ya da dönemini tamamlar. Bazı dergilerin hakikaten zamanı dolmuştur. Fikirlerinin artık alıcısı, meraklısı kalmamıştır. Dolayısıyla o dergilerin yayını sürmez. Şu anda yapılan dijital dergiler de bizim zamanımızda yapılan dergicilikten çok farklı. İlla aylık olmasına da gerek yok. Anlık müdahalelerle dergilerinizi güncelleyebiliyorsunuz. Gerçekten kapak tasarımıyla içeriğiyle bir dergi hazırlamak çok zevkli bir şey."

Yaklaşık 1,5 saat süren programda Nabi Avcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Anadolu Ajansı
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