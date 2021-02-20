MSB'den üs bölgesinde 'bayrak değişimi' paylaşımı
Mili Savunma Bakanlığı, Hakkari'de karla kaplı üs bölgesinde Mehmetçik'in bayrak değişiminin videosunu paylaştı.
|20 Şubat 2021 15:19
|+Aa- Yazdır
Mili Savunma Bakanlığı, Hakkari'de karla kaplı üs bölgesinde Mehmetçik'in bayrak değişiminin videosunu paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından, Hakkari Çukurca'da bulunan karla kaplı Stine Üs Bölgesinde askerlerin bayrak değişimi sırasında çekilen videosu paylaşıldı. "Hakkari Çukurca'da bulunan Stine Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımız, bayrak değişiminde" notuyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in Türk bayrağını öpüp, göndere çekmesi yer aldı.
Hakkari Çukurca'da bulunan Stine Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımız, bayrak değişiminde... 🇹🇷 pic.twitter.com/bisntt5SnbT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun beyanına kanacak çocuk bulunamaz
20 Şubat 2021 15:51
|Çürük portakallardan meyve suyu yapıldığı iddiası yalanlandı
20 Şubat 2021 15:50
|İletişim Başkanlığı Doğrulama platformu kuruyor
20 Şubat 2021 15:46
|Can Dündar, terör örgütü PKK'nın kanalında konuştu
20 Şubat 2021 14:40
|'Anayasa'yı rekabetlerin ötesinde bir akılla yapacağız'
20 Şubat 2021 11:32
|TBMM'de trollere beddua edildi
20 Şubat 2021 09:25
|'Memleket Hareketi' genel merkez kiraladı
20 Şubat 2021 08:31
|Kuzey Irak'ta sınırı yeniden çiziyoruz
20 Şubat 2021 06:50
|Şehit Fethi Sekin'in eşi: Müjdat Gezen cüzi bir para yatırdı
20 Şubat 2021 02:42
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı
20 Şubat 2021 01:11