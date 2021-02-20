Mesleki Eğitim'de 2. dönem çerçeve programları yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde 2. dönem çerçeve programlarını yayımladı.
|20 Şubat 2021 15:43
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Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde 2. dönem çerçeve programlarını yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı, çerçeve programları için TIKLAYINIZ
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