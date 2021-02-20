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İzmir'de depremin yıktığı bölgede binaların yapımına başlanıyor

Bayraklı'da yıkılan veya ağır hasar gören binaların bulunduğu bölgede yapılacak 1444 konut ve 208 iş yeri için 22 Şubat'ta temel atma töreni düzenlenecek- Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor
 20 Şubat 2021 15:46
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İzmir'de depremin yıktığı bölgede binaların yapımına başlanıyor

İzmir'deki depremde en fazla yıkımın görüldüğü Bayraklı'da yeni binaların inşaatına 22 Şubat'ta başlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken veya ağır hasar görerek ilk etapta acil yıkılan 71 binanın bulunduğu bölgede, 7 proje alanı oluşturuldu.

Bu alanlarda yapılması planlanan ve TOKİ Başkanlığı tarafından ihale edilen binalar için temel ve zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

1444 konut ve 208 iş yerinin bulunacağı zemin artı 5 kattan oluşacak 20 bina için 22 Şubat Pazartesi temel atma töreni düzenlenecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alanda düzenlenecek törenle tüm binalarda eş zamanlı inşaat çalışmalarına başlanacak.

- Yıkım çalışmaları devam ediyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depremin ardından bin 88 bağımsız bölümü bulunan 100 bina acil yıkıldı.

Hasar tespitleri sonucu 3 bin 944 bağımsız bölümü bulunan 618 binanın ağır, 6 bin 617 bağımsız bölümlü 660 binanın ise orta hasarlı olduğu belirlendi.

Ağır hasarlı binalar arasında işlemleri tamamlanan 380 bina için yıkım kararı alındı.

Bayraklı'da 108, Bornova'da 51, Karşıyaka'da 24, Karaburun'da 60, Konak'ta 45, Çiğli'de 15, Buca'da 35, Gaziemir'de 6, Karabağlar ve Urla'da ise 18'er binanın yıkımı için son aşamaya gelindi.

Öte yandan orta hasarlı olduğu belirlenen binalar da bir yıl içinde güçlendirme yapılmaması halinde ağır hasarlı kabul edilecek.

- Rezerv alandaki konutlar için ilk ihale yapıldı

Bayraklı Refik Şevket İnce Mahallesi'nde bulunan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki 375 hektarlık rezerv alanda depremzedeler için yapılacak diğer konut projesinin de zemin etüt, imar ve proje çalışmaları sürüyor.

İlk etapta 3 bin 500 konutun planlandığı rezerv alanda, 397 konut için yapım ihalesi tamamlandı.

Yatay mimariye ve bölge dokusuna uygun, zemin artı 5 katı geçmeyecek yeni konutların sosyal donatılarıyla bir yıl içerisinde depremzedelerin kullanımına sunulması hedefleniyor.

Depremde binaları ağır veya orta hasar alan depremzedeler, yerinde dönüştürülecek binalardan ya da rezerv alanda yapılacak projeden konut tercih edebilecek.

Anadolu Ajansı
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