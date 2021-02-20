Bir sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü
Koronavirüse yenik düşen sağlık çalışanlarının sayısı artıyor. Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
|20 Şubat 2021 16:25
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