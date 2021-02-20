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Bir sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü

Koronavirüse yenik düşen sağlık çalışanlarının sayısı artıyor. Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
 20 Şubat 2021 16:25
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Bir sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü

Bir süredir korona virüs tedavisi gören Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş, 67 yaşında hayatını kaybetti. Maraş'ın cenazesi, bugün kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Memurlar.Net
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