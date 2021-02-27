1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cezaevlerinde görev alan öğretmenlere ders ücreti hangi katsayıdan ödenir?

Cezaevlerinde görev alan öğretmenlere hangi miktarda ek ders ücreti ödeneceği 657 sayılı Kanunun 176. maddesinde düzenlenmiştir.
 27 Şubat 2021 00:02
+Aa- Yazdır
Cezaevlerinde görev alan öğretmenlere ders ücreti hangi katsayıdan ödenir?

SORU; Ceza infaz kurumlarında hafta sonu yapılan sınavlarda görevlendirilen kurum öğretmeni ve diğer personel ek ders ücreti hangi çarpan katsayısından ödenir? Açık öğretim sınavlarına hafta sonu görevlendirilen personel ve kurum öğretmenine ek ders hesaplamalarında gece, gündüz, sınav görevlisi, %25 fazla gece, %25 fazla gündüz seçeneklerinden hangisi seçileceği hususunda tereddüt hasıl olmuştur. Bu konuda varsa elinizde bize görüş bildirebilir misiniz?

CEVAP; Acık Öğretim Kurumları sınavlarında veya benzer diğer sınavlarda Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında görevlendirilen öğretmenlerin göz kaydı işlemini en geç 8.15 de yoğunluk yaşanmadan tamamlayıp 8.30 görevlendirildikleri kurumda olması gerekmektedir. Ayrıca bu tür kurumlarda açılan kurslarda da öğretmenler görevlendirilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ders ve Konferans Ücretleri" başlıklı 176. Maddesinde ek ders ücretlerinin hangi katsayılara göre ödeneceği kayıt altına alınmıştır.

İşte o madde;

"Ders Ve Konferans Ücretleri
Madde 176 - Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.
Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir.
Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.
Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir."

Bu kanun hükümlerine göre cezaevlerinde görevli ek ders ücretleri öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenmektedir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri yapılıyor ise kanuna göre 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenmektedir.

Dolayısıyla ceza infaz kurumlarında hafta sonu yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere gece katsayısı (150 gösterge) ve cezaevi katsayısı (%25) üzerinden sınav ek ders ücreti ödenmesi veya kurs açılmış ise yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için gece katsayısı (150 gösterge) ve cezaevi katsayısı (%25) üzerinden ek ders ücreti ödenmesi bu zamanlar dışında yapılan öğretim faaliyetleri için gündüz katsayısı (140 gösterge) ve cezaevi katsayısı (%25) üzerinden ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler canlı derse girmezse, öğretmen ek ders alabilir mi?
10 Aralık 2020 14:00		 MEB: O süreler, sınıf öğretmeni için ek ders görevinden sayılır
07 Aralık 2020 14:05
Atölye ve laboratuvar şeflerinin Planlama ve Bakım-Onarım Görevi ek ders ücretleri ödenir mi?
07 Aralık 2020 00:01		 Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı dönemindeki ek ders ücretlerine dair yazı
04 Aralık 2020 15:13
Müdür yetkili öğretmenler ara tatillerde ne kadar ek ders ücreti alır?
03 Aralık 2020 14:00		 MEB'den, rehber öğretmenlerin ek dersine dair görüş yazısı
07 Kasım 2020 01:04
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) büyük neşter!
26 Ekim 2020 19:41		 Yurt dışında görevlendirilen öğretmene, eğitime hazırlık ödeneği ile ek dersleri ödenir mi?
15 Ekim 2020 00:02
Okulda yapılan 'İşletmelerde mesleki eğitim' dersi için ek ders ödenir mi?
06 Ekim 2020 19:12		 2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
08 Temmuz 2020 00:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:08 - 27 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:04 - Yöneticisine yalan beyanda bulunmak haklı fesih nedeni midir?00:02 - Cezaevlerinde görev alan öğretmenlere ders ücreti hangi katsayıdan ödenir?00:02 - Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği23:50 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:37 - Otomobilde maske takmayan sürücünün cezası iptal edildi
23:23 - Türkiye, Nijerya'da 300'den fazla kız öğrencinin kaçırılmasını şiddetle kınadı22:59 - Bakan Soylu: Uyuşturucu meselesini annelerle çözeceğiz22:51 - Erdoğan'dan doğum gününü kutlayan Diyarbakır annelerine ziyaret sözü22:46 - Diyanet'ten, çalışan personel için nakil duyurusu22:42 - Lütfi Elvan'dan G-20 toplantısına ilişkin paylaşım22:34 - 'Beni almaya teçhizatları yetmez' dediği polise canlı yayında yakalandı
22:23 - Öğrenciye tokatla saldıran zanlının psikolojik rahatsızlığı çıktı22:17 - Vaka sayısı en çok azalan ve artan iller22:10 - Bakan Koca, aşının zor şartlarda evlere ulaştırıldığı anları paylaştı22:06 - Bakan Kurum: 292 millet bahçesi projemiz var21:58 - Gökçeada açıklarında tekne battı: Bir kişi öldü, kayıp iki kişi aranıyor
21:55 - TEKNOFEST 2021'in son başvuru tarihi 15 Mart'a uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cezaevlerinde görev alan öğretmenlere ders ücreti hangi katsayıdan ödenir?
27 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği
Yöneticisine yalan beyanda bulunmak haklı fesih nedeni midir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün 1
sarı ışık 2
charles bronson 1
sözlükte yaygın olan gereksiz yazarlar ve özellikle de biri 1
gel tezkere 1
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 5
sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 1
Ferisiler 1
4 x 4 1
yul brynner 1
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Ortaköy Belediyesi 1 Mühendis Alacak
Şahinbey Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Yalova Taşköprü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Ceylanpınar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dabel Turizm 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam