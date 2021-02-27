Cezaevlerinde görev alan öğretmenlere ders ücreti hangi katsayıdan ödenir?

SORU; Ceza infaz kurumlarında hafta sonu yapılan sınavlarda görevlendirilen kurum öğretmeni ve diğer personel ek ders ücreti hangi çarpan katsayısından ödenir? Açık öğretim sınavlarına hafta sonu görevlendirilen personel ve kurum öğretmenine ek ders hesaplamalarında gece, gündüz, sınav görevlisi, %25 fazla gece, %25 fazla gündüz seçeneklerinden hangisi seçileceği hususunda tereddüt hasıl olmuştur. Bu konuda varsa elinizde bize görüş bildirebilir misiniz?

CEVAP; Acık Öğretim Kurumları sınavlarında veya benzer diğer sınavlarda Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında görevlendirilen öğretmenlerin göz kaydı işlemini en geç 8.15 de yoğunluk yaşanmadan tamamlayıp 8.30 görevlendirildikleri kurumda olması gerekmektedir. Ayrıca bu tür kurumlarda açılan kurslarda da öğretmenler görevlendirilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ders ve Konferans Ücretleri" başlıklı 176. Maddesinde ek ders ücretlerinin hangi katsayılara göre ödeneceği kayıt altına alınmıştır.

İşte o madde;

"Ders Ve Konferans Ücretleri

Madde 176 - Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir."

Bu kanun hükümlerine göre cezaevlerinde görevli ek ders ücretleri öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenmektedir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri yapılıyor ise kanuna göre 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenmektedir.

Dolayısıyla ceza infaz kurumlarında hafta sonu yapılan sınavlarda görevlendirilen öğretmenlere gece katsayısı (150 gösterge) ve cezaevi katsayısı (%25) üzerinden sınav ek ders ücreti ödenmesi veya kurs açılmış ise yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için gece katsayısı (150 gösterge) ve cezaevi katsayısı (%25) üzerinden ek ders ücreti ödenmesi bu zamanlar dışında yapılan öğretim faaliyetleri için gündüz katsayısı (140 gösterge) ve cezaevi katsayısı (%25) üzerinden ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR