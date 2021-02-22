Büro memuru ve teknik personel alımında, adaylar 3 aydır bekliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığının 53 kişilik alımına başvuran adaylar 3 aydır sadece sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar
|22 Şubat 2021 11:00
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Hazine ve Maliye Bakanlığı 28 Eylül 2020 tarihinde yayımladığı duyuruyla 3 bilgisayar işletmeni, 25 hizmetli , 2 şoför, 15 koruma güvenlik görevlisi, 8 tekniker olmak üzere 53 sözleşmeli personel alacağını duyurmuştu.
Giriş sınavı için başvurular 5 ila 16 Ekim 2020 tarihleri arasında alındı.
Sözlü şeklinde, 9 ila 18 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan giriş sınavına ise 4 katı aday alındı.
Ancak aradan geçen 3 aylık süreye rağmen, sözlü sınav sonuçları açıklanamamıştır.
Adaylar, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan, sorunun çözülmesini ve sonuçların açıklanmasını talep ediyor.
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