Büro memuru ve teknik personel alımında, adaylar 3 aydır bekliyor

TOÇ BİR-SEN'İN LİSANS TAMAMLAMA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun Yetkili Sendikası Toç Bir-Sen, Tarım ve Ormancılık alanlarında Ön Lisans mezunlarına "Lisans Tamamlama Hakkı" verilmesi talebinin hayata geçirilmesi için mücadelesini sürdürüyor. Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı görüşmenin ardından bugün de AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş'u ziyaret etti