Yalnızken bile maske takan köy sakini Vali'nin takdirini kazandı
Edirne Valisi Ekrem Canalp, merada yalnız başınayken dahi maskesini çıkarmadan koyun otlatan köy sakinine ikramlarda bulundu.
|20 Şubat 2021 16:42
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Edirne Valisi Ekrem Canalp, merada yalnız başınayken dahi maskesini çıkarmadan koyun otlatan köy sakinine ikramlarda bulundu.
Vali Canalp, köy ve belde ziyaretlerine bu hafta sonu da devam etti.
Yol boyunca Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında oluşturulan denetim noktalarındaki polisleri ziyaret eden Canalp, birçok köye de uğrayarak vatandaşlarla görüştü.
Ziyaretleri sırasında Elçili köyü merasında maskesiyle koyun otlatan köy sakini Ersin Öner'i görünce mola veren Vali Canalp, vatandaşla sohbet etti.
Canalp, merada yalnız başınayken dahi maskesini çıkarmadığı için takdir ettiği Öner'e, saray tatlıları ikramında bulundu.
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