Ankara'da cerrahi eldiven fabrikası kuruluyor

Platin Gloves AŞ Yönetim Kurulu Başkanı diş hekimi Metin Sarıkaya, AA muhabirine, Çubuk ilçesinde kuracağı fabrika için yaklaşık 4 aylık araştırmanın ardından Çinli ve Tayvanlı firmalarla anlaşıp, 30 milyon dolarlık 20 üretim bandı aldıklarını söyledi.

Fabrika kuracak olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Sarıkaya, şunları anlattı:

"Kendim diş doktoruyum ve kliniklerimiz bulunuyor. Pandemi nedeniyle eldiven bulmakta epey zorluk yaşadık. 'Neden ülkemizde eldiven üretilmiyor' diye sorgulamaya başladım. Büyüklerimizin de tavsiyesi ile bu konuda araştırma yapmaya karar verdim. Yaklaşık 8 kişilik mühendis ekibiyle eldiven üretimi hakkında araştırma yaptık, dünyada bu işi birkaç ülkenin yaptığını gördük ve bu ülkelere giderek yerinde inceleme yaptık. Yaklaşık 3,5 aylık araştırma sonucunda baktık ki biz bunu üretebiliriz. Türkiye'ye milli bir değer katmak istedik. Türkiye'de tamamen ithal olan ürünü yerli ve milli olan sermayeyle ülkemize kazandırmak istedik ve şükürler olsun ki bunu da başardık."

Yerli ve milli sermaye ile Türkiye'nin tüm eldiven ihtiyacını karşılayacakları gibi 18 ülkeye de ihracat yapacaklarını kaydeden Sarıkaya, şunları söyledi:

"Çinli ve Tayvanlı iki firmayla yaptığımız anlaşma sonucunda her biri 165 metre uzunluğunda 20 üretim bandı kurmaya başladık. İlk etapta hedefimiz 10 hat vinil eldiven ve 6 hat nitril eldiven ile üretime başlamaktı. Ancak sonrasında 10 hat vinil, 10 hat nitril eldiven üretmeye karar verdik. Bizim bir hattımız saatte 48 bin adet üretim yapmaktadır. Aylık yaklaşık 3 milyon 500 bin kutu vinil ve 4 milyon kutu nitril eldiven üretmeyi hedeflemekteyiz. Türkiye'deki tüm kamu hastaneleri, üniversiteler, toplum sağlığı merkezleri ve özel sektör aylık 1,5 milyon vinil ve 3 milyon civarı nitril eldiven tüketmektedir. Dolayısıyla fabrikamızda tüm Türkiye'ye rahat rahat yetecek üretim yapılacak. Bununla birlikte yurt dışına da ihraç edeceğiz. Şu anda hem yerli firmalar ile hem de yurt dışı firmaları ile anlaşmalarımızı yaptık."

Güldarpı Mahallesi'nde kurulacak fabrikada 24 saat üretim yapılacağını dile getiren Sarıkaya, ilk etapta 150, tam kapasiteye geçildiğinde 350 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirtti.

"İthal edilene kıyasla daha ekonomik olacak"

Zamanında ve doğru hamlelerle hayallerini gerçekleştirmeyi başardıklarını, fabrika kurulumuna karar verdikten hemen sonra üretim ile ilgili bir yıllık hammaddeyi de stokladıklarını vurgulayan Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Böylesine büyük bir yatırımda, ülkemizde bürokratik engellerin olduğunu duyardık. Ancak sağ olsunlar, tüm kurumlarımız bu konuda bize çok destek oldu ve yatırımımız için bütün kapılar açıldı. Özellikle de Çubuk Belediye Başkanımız Baki Demirbaş her sıkıntımızda bize yardımcı oluyor. Sürekli iletişim halindeyiz. Böyle bir yatırım yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Olmayan bir şeyi ilk defa üretmenin keyfi hiçbir şeyde yok. Bunu anlatabilecek kelime de olduğunu zannetmiyorum. Ancak Çin, Malezya, Endonezya ve Tayvan gibi ülkelerle rekabet etmek oldukça zor. Örneğin sözleşmeyi imzaladığımızda 800 dolar olan hammadde birden 3 bin 600 dolara çıktı. Buna rağmen 12 aylık hammadde stokumuzu kendi depolarımıza koymuş bulunmaktayız. Ürettiğimiz eldivenler ithal edilene kıyasla daha ekonomik olacak. Ülkemizin bu alandaki önemli açığını Türkiye'de üretir hale gelmiş olacağız."

İlk üretim bandının kurulduğunu belirten Sarıkaya, "Fabrikamıza 7 üretim bandımız geldi ve 24 saat ara vermeden kurulum çalışması sürmektedir. Her ay 3 bant kurulumu tamamlanacak ve kurulan her bantta üretim başlayacak. İnşallah mayıs ayında bütün bantlarımız tamamlanmış ve tam kapasite ile üretime geçmiş olacağız." diye konuştu.