1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emeklilikte makam tazminatı ödenmesinde 2 yıl istisnası

5434 e tabi memurlardan bazı kadro görev unvanları için makam tazminatı ödenmesi sistemi bulunmaktadır.
 05 Nisan 2021 15:35
+Aa- Yazdır
Emeklilikte makam tazminatı ödenmesinde 2 yıl istisnası

Emeklilikte makam tazminatı ödenmesi için en az 2 yıl makam tazminatı olan görevlerin yapılmış olması gereklidir, bazı görevlerde tamamlayıcı görevler de olabilmektedir.

Bazı durumlarda ise emeklilikte makam tazminatı alınabilmesinde 2 yıl görev yapma şartı aranmamaktadır.

Makam tazminatı + temsil tazminatı + veya görev tazminatı tutarlarını emekli aylıklarına katılarak alınacak olanlar 2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlarla sınırlıdır. Yani 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananlar emekli aylıkları ile birlikte makam tazminatı + temsil tazminatı + veya görev tazminatı alabilirler.

Makam tazminatı ve temsil veya görev tazminatı alınabilmesi koşulları;

Bu koşullar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 68 hükmünde bulunur. Bu hüküm gereği makam tazminatlı görevde bulunanların emekli olduktan sonra makam ve diğer tazminatları alabilmeleri için mutlaka bu görevlerini en az 2 yıl süre ile yapmış olmaları gerekir. 2 yıldan 1 gün bile eksik olursa emeklilikte bu tazminat tutarlarından yararlanamazlar.

2 yıl görev yapma şartının istisna durumları;

Memur makam tazminatlı görevini yürütmekte iken vefat etmesi halinde hak sahiplerine intikalinde 2 yıl görev yapmış mı yapmamış mı buna bakılmaz. Makam tazminatlı görev esas alınarak memurun hak sahiplerine intikal ettirilir.

Bazı hallerde de yasal düzenlemelerde 2 yıllık sürenin aranmayacağı hükümleri bulunmaktadır. Yani 2 yılın istisna durumunun mutlaka bir yasal düzenleme ile belirlenmesi gerekir.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Hali hazırda yürürlükte olan makam tazminatı ödenmesine yönelik hükümlerde özel olarak YAŞ HADDİNDEN emeklilik zorunlu bir emeklilik olsa da makam tazminatının ve diğer tazminatların emekli aylıklarına yansıtılabilmesi için mutlaka yaş haddinden önce makam tazminatlı görevlerde en az 2 yıl çalışılmış olması gerekir. Yoksa yaş haddi nedeniyle emeklilik makam tazminatı ödemesinden yararlanmaya imkan vermez, dolayısıyla yararlanılamaz.

Örnek olarak; 63 yaşında bir memur (Şef, uzman, Şube Müdürü, Mühendis, Doktor, Öğretmen, Müşavir vb. gibi) 65 yaşını 23 ay sonra dolduracaksa ve bu yaşlar arasında Daire Başkanı olmuşsa, bu memur 65 yaş haddinden emekli olacağından ve en az 2 yıl (24 ay) bu görevde bulunma şartını taşıyamayacağından emeklilikte makam tazminatını alamayacaktır, kazanacağı durum 6 ay bekleme koşulu aranmaksızın sadece Daire Başkanı ek göstergesi (3600) olacaktır.

Bu değerlendirmelerimiz, sadece 5434 e tabi memurlar içindir. 5510 a tabi memurlarda bu koşullar bulunmaz. 5510 a tabi memurların aylıkları içerisinde bu tazminatlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazançlar içinde yer alır ve emekli aylıkları bu kazançlar da dahil edilerek yapılır. 5434 e tabi memurlarda olduğu gibi ayrıca aylıklarla birlikte bir ödeme yapılmaz.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak'
05 Nisan 2021 10:44		 Ücretsiz izindeki garsona 1.500 TL
03 Nisan 2021 08:56
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
02 Nisan 2021 11:45		 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere verilen destek 500 TL artırıldı
02 Nisan 2021 09:43
Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda
01 Nisan 2021 12:29		 Mart ayına ait kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Nisan'da yatırılacak
31 Mart 2021 12:36
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetiyle 70 bin kız çocuğu desteklendi
30 Mart 2021 12:01		 Kısa çalışma bitse de işverene destekler sürecek
29 Mart 2021 07:23
2021 yılı itibariyle kaplıca tedavi masrafları karşılanan 280 işletme
27 Mart 2021 18:08		 'Ramazan öncesi SYDF'ye 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı'
27 Mart 2021 12:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:52 - Akşener'den bazı emekli amirallere gözaltı kararına ilk açıklama17:47 - Değerlendirme toplantısı sona erdi: Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor17:41 - Adana'da FETÖ'den yargılanan 8 sanıktan 2'sine hapis cezası17:37 - Hücre evine düzenlenen operasyonda 4 FETÖ şüphelisi yakalandı17:35 - Altının gramı 450 TL'nin altına indi17:23 - Dolar günü düşüşle kapattı
17:17 - Üyede korona çıktı, Belediye meclisi toplantısı ertelendi17:11 - En fazla aşı yapan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?17:04 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi16:56 - Kısıtlama sonrası Taksim ve İstiklal Caddesi doldu, taştı16:42 - Zimmetine para geçiren icra müdür vekili kadın tutuklandı16:36 - 'Çift doz aşı yaptırıp yoğun bakımda yatan 65 yaş üzeri hasta yok'
16:30 - 81 ilden emekli amirallerin bildirisine suç duyurusu16:24 - Siz rahat edin, binanızı biz yönetelim16:22 - Ayakkabısına kadar gasp edildi, 1 kilometre yardım eli aradı16:20 - Selçuk Bayraktar: İnsansız savaş uçakları geliyor16:14 - Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM'e getirildi
16:06 - Fahrettin Altun'dan 'bildiri' açıklaması: Çok sert duruyoruz, net duruyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
96 eski CHP milletvekili de bildiri yayımladı!
Bildiride imzası bulunan 10 emekli amiral Ankara TEM'e getirildi
7 Kamu Kurumu 433 personel almak için ilana çıktı
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Bir dönemin ünlü telefon markası piyasadan çekiliyor
Bildirici emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi
Kurumlar sendika üye listelerini siteden aleni şekilde yayımlamaya devam ediyor!
Değerlendirme toplantısı sona erdi: Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor
Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mem.net sözlüğün temasının değişmesi 2
yansıtma 1
keskin sirke küpüne zarar 2
su fakiri ülke 1
zikzak 1
peyk 1
sinemada paralel kurgu 1
mayonez 2
Fatmahanım Gökçe 1
okey oyunu 3
SON İLANLAR
Erzurum Köprüköy Belediyesi 9 memur alacak
Kara Kuvvetleri Kom. sözleşmeli er alacak
Trabzon Arsin Belediyesi 2 zabıta memuru alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 83 sağlık personeli alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam