Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
|20 Şubat 2021 17:49
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Erzurum'da gece başlayan ve aralıklarla yağan kar, il merkezini beyaza bürüdü.
Soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.
- Kars
Kars'ta ise iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Soğuk havanın da etkisi altındaki kentte, belediye ve karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürütüyor.
Öte yandan Kars-Digor kara yolunun Hanlar Geçidi mevkisinde tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
- Ağrı
Ağrı'da da 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı zorlaştırıyor.
Beyaz örtüyle kaplanan kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizledi.
Belediye ekipleri ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipler de sorumluluk alanındaki yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması başlattı.
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