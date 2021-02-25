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Sözleşmeli eczacı atama yetkisi kime ait? Sağlık Bakanlığı uygulama birliğini sağlamalı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında 657 DMK 4/B maddesi uyarınca Eczacı pozisyonlarına çıkılan ilanlarda özellikle Üniversitelerin farklı uygulamaları bulunmaktadır. Bazı üniversiteler sınav yapmaktadır. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-1 inci maddesi ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin atama Usül ve Esaslarına İlişkin yönetmelik" kapsamında Eczacı pozisyonlarına yerleştirme yetkisi Sağlık Bakanlığına aittir.
 25 Şubat 2021 14:03
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Sözleşmeli eczacı atama yetkisi kime ait? Sağlık Bakanlığı uygulama birliğini sağlamalı
Sözleşmeli eczacı atama yetkisi kime 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu kamu kurumlarında istihdam edilecek bazı sağlık personelinin atanmasına ilişkin özel bir düzenleme ihtiva etmektedir. Kanunun ek 1. maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır. Kura ile yapılacak atamalara ilişkin usül ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları madde hükmünde belirtilen kadro ve pozisyonlara doğrudan atama yapamayacak olup, bu unvanlardaki kadro ve pozisyonlara Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile atama yapılması gerekmektedir.

Ek 1. madde hükmünün uygulanmasına yönelik olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura İle Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usül ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Yönetmelik ile kamu kurum ve kuruluşlarının bu ek 1. madde kapsamındaki kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden açıktan kura ile yapılacak yerleştirme ile atama usul ve esasları düzenlenmiş, kamu kurum ve kuruluşları mülga 217 sayılı KHK'nin 2. maddesi kapsamındaki kurum ve kuruluşular olarak belirlenmiş, pozisyon ise kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel istihdam edilen her türlü pozisyon olarak tanımlanmıştır.

Yönetmelikte kura işlemlerini yürütmek üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplam beş kişiden oluşan bir komisyon kurulacağı belirtilmiş, kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına da yerleştirme yapılacak olması halinde komisyonda; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının oy hakkı bulunan birer üye ile temsil edilebileceği, kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapılacak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da Komisyonda gözlemci bulundurabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yönetmeliğe göre;

-Kamu kurum ve kuruluşlarının, münhal kadro, pozisyon, unvan ve görev yerlerini açıklayan listeleri, her kura döneminde Bakanlığa göndermesi gerekmekte,

-İlan edilecek kadro ve pozisyon sayısı, kuraya başvuru, kura zamanı ve yapılış şekli ile gerekli görülen diğer hususlar, kura tarihinden en az beş gün önce, ülke genelinde günlük olarak yayımlanan en az bir gazetede ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ilan verilmek suretiyle duyurulmakta,

-Kuraya, ilan edilen kadro ve pozisyonlara ilk defa veya yeniden atanmak isteyen adaylar müracaat edebilmekte,

-Adaylar, ilanda belirtilen sayıyı geçmemek üzere yer tercihinde bulunabilmekte, kurada tercih sıralaması dikkate alınmakta,

-Tercihlerine yerleştirilemeyen Devlet hizmeti yükümlüleri resen, diğer adaylar istekleri halinde münhal kalan yerlere genel kura ile yerleştirilmekte,

-Kura sonuçları, kura işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben Bakanlık internet sayfasında duyurulmaktadır.

Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşip atanmak istemeyenler ise kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramamaktadır.

Kurada atanmaya hak kazanan adaylar atamaya esas evraklarını, kura sonucu yerleştikleri bağlı kuruluş/kamu kurum ve kuruluşuna teslim edecek olup, atama işlemi ilgili bağlı kuruluş/kamu kurum ve kuruluşlarınca tekemmül ettirilecektir.

Görüleceği üzere 3359 sayılı Kanunun ek 1. maddesi ve bu maddeye dayalı olarak yürürlüğe konulan Yönetmeliğe göre kamu kurum ve kuruluşlarının 4/B kapsamındaki eczacı pozisyonlarına doğrudan atama yapması, bu konuda ilana çıkması mümkün görünmemektedir.

Diğer taraftan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ekli 1 Sayılı Cetvelde eczacı unvanına da yer verilmiş, ek 2. maddenin beşinci fıkrasında ise, yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yükseköğretim kurumlarının gemiadamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Uygulamada kurumların sözleşmeli eczacı alımı için doğrudan ilana çıktığı görülmekte olup, bu alımlarda da farklı yöntemler uygulandığı "Sözleşmeli eczacı alımlarında, farklı yöntemler uygulanıyor!" başlıklı içeriğimizde haberleştirilmiştir.

Sonuç olarak, 3359 sayılı Kanunun ek 1. maddesi yürürlükte olduğu sürece kamu kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarına eczacı alımı için ilana çıkamayacaklarını, bu konudaki taleplerini Sağlık Bakanlığına iletmeleri gerektiğini, Sağlık Bakanlığınca yapılacak kura işlemini müteakip atanmaya hak kazanan adayların atamasını yapabileceklerini, bu konudaki farklı uygulamalara Sağlık Bakanlığınca son verilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

ait? Sağlık Bakanlığı uygulama birliğini sağlamalı
Memurlar.Net
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