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'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 5 bin 460 lira ceza

"Dur" ihtarına uymayan sürücüye sokağa çıkma kısıtlaması ve trafik kuralı ihlalinden ceza kesildi
 20 Şubat 2021 18:12
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak izini kaybettiren sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına ve trafik kurallarına ihlalden 5 bin 460 lira ceza uygulandı.

Kesikkapı Mahallesi Kaya Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, Can Y'nin kullandığı 48 HE 626 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Kayaköy yolunda yakalanacağını anlayınca otomobilini bırakarak yaya kaçtı.

Ormanlık alanda izini kaybettiren Can Y'ye, sokağa çıkma kısıtlamasına ve trafik kurallarına ihlalden 5 bin 460 lira cezai işlem uygulandı. Otomobil olay yerinden çekiciyle götürüldü. Şüphelinin, yanındaki kız arkadaşını araçta bırakıp kaçtığı öğrenildi.

Kaçan Can Y'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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