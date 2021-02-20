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Toplam hayatını kaybeden sayısı 28 bine yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti.
 20 Şubat 2021 19:01
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Toplam hayatını kaybeden sayısı 28 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 20 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1.180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 635 olarak açıklandı.

Test sayısı 32 milyon 217 bin 077'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 631 bin 876, vefat sayısı 27 bin 983, ağır hasta sayısı 1.180 oldu.
Memurlar.Net
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