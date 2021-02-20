1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti

İstanbul Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırı sonucu şehit düşen Erkan Gökteke'nin katil zanlısı Kadir A, Maltepe cezaevinde kendini asarak intihar etti.
 20 Şubat 2021 18:24
+Aa- Yazdır
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti

İstanbul Bağcılar'da, narkotim ekibinden Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin yargılandığı davada tahliyesine karar verilen, ancak başka suçtan tutuklu bulunan sanık Kadir A. koğuşunda ölü bulundu.

İstanbul Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine 18 Temmuz 2020'de silahla ateş açılmış, polis memuru Erkah Göktepe şehit olurken, Yunus Nacar ise yaralanmıştı.

Olayı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 4 sanıktan Kadir A., tutuklu bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumlarındaki koğuşunda asılı halde bulundu.

Cezaevi yönetimince haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir A'nın öldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemede, Kadir A.'nın intihar ettiği belirlendi.

Sanık Kadir A'nın yargılandığı dava kapsamında 16 Şubat'ta tahliye edildiği, ancak başka suçtan tutuklanarak tekrar cezaevine konulduğu belirtildi.

- Olayın geçmişi

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Erkan Gökteke şehit olurken, Yunus Nacar ise yaralanmıştı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan üçünün yaşı küçük 4 kişi tutuklanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yaşı 18'den küçük olan Kadir A, Oğuzhan I. ve Reis B. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından dokuzar yıl sekizer aydan onbeşer yıla kadar hapis istemiyle, yaşı büyük olan Serdar B. hakkında ise "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Şubat'ta görülen duruşmada, sanık Kadir A'nın tahliyesine hükmedilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de 'kardan kadın'ın çalınması güvenlik kamerasında
20 Şubat 2021 13:39		 Maden mühendisi kadına çalışanını darp eden patron tutuklandı
20 Şubat 2021 13:08
Bursa'da mobilya fabrikasında yangın çıktı, bir işçi öldü, 6 kişi yaralandı
20 Şubat 2021 12:45		 Şanlıurfa'da inşaat işçilerinin bulunduğu otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
20 Şubat 2021 12:30
8 yıldır aranan cinayet hükümlüsü, drone ile yakalandı
20 Şubat 2021 12:15		 İbranice yazıların bulunduğu tarihi eser niteliğinde piton yılanı derisi ele geçirildi
20 Şubat 2021 10:14
Hırsızlık faillerinin gözaltı görüntüleri şaşırttı: Bu çocukların suçu ne?
20 Şubat 2021 09:59		 8 yıl komada kalıp vefat edince kaza failinin yakalanması için özel ekip kuruldu
20 Şubat 2021 09:39
İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
20 Şubat 2021 09:21		 İşkenceden kurtulmak için balkondan atladı
20 Şubat 2021 09:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:01 - Toplam hayatını kaybeden sayısı 28 bine yaklaştı18:54 - Selçuk Bayraktar: AKINCI TİHA hava savunması yapabilecek18:49 - İlk Türk Seyir Füzesi SOM, Azerbaycan yolcusu!18:39 - Bilim insanları kuş gribinin insana bulaşan türünü tespit etti18:37 - Yaban keçilerinin peşine düşen avcılar, fotokapana yakalandı18:33 - Berat Albayrak'ın avukatı: Yasal yollara başvuracağız
18:30 - Yasak yok gibi! Ortaköy'de dikkat çeken kalabalık18:24 - Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti18:12 - 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 5 bin 460 lira ceza17:49 - Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor17:34 - Başkentte sokakta yaşayanların yuvası barınma evleri oldu17:33 - Mantar üretimine hobi olarak başladı, talebe yetişemiyor
17:31 - Türkiye genç nüfusuyla yabancı yatırımcılara fırsatlar sunuyor17:29 - Ankara'da cerrahi eldiven fabrikası kuruluyor17:00 - MEB, Url kısaltma servisini hizmete açtı16:56 - TUA Başkanı: Uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz16:52 - Farklı illerdeki 15 mağaranın 'gizemi' bu yıl çözülecek
16:42 - Yalnızken bile maske takan köy sakini Vali'nin takdirini kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gökçek: Arınç'ın acısı Hukuk Fakültesinden geliyor
Bakan Koca: Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz
İl Sağlık Müdürü, İstanbul için normalleşme tarihi verdi
Prof. Özlü'den uyarı: Aşıların etkisinde bir zayıflama var
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi
Yargıtay'dan 'yavşak' sözü için önemli karar
Şehit Fethi Sekin'in eşi: Müjdat Gezen cüzi bir para yatırdı
Milletvekillerinin bedelli askerlik tartışması sona eriyor
Çürük portakallardan meyve suyu yapıldığı iddiası yalanlandı
Berat Albayrak'ın avukatı: Yasal yollara başvuracağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nergis 1
aşk oyunu 4
ya herro ya merro 1
hükümete isyan etmek günahtır 2
sana adalet vadetmedik 2
Yakutistan'da donan köpek 1
yedikten sonra pişman olunan yiyecekler 1
doğan cüceloğlu 2
durduk yere akla gelen replikler 2
Papua Yeni Gine 3
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam