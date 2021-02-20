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Yasak yok gibi! Ortaköy'de dikkat çeken kalabalık

İstanbul'da hafta sonu kısıtlamalarına rağmen Ortaköy Sahili'ndeki yoğunluk dikkat çekti.
 20 Şubat 2021 18:30
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ortaköy Sahili'ndeki kalabalık dikkat çekti. Kumpirciler sokağında turistler ve bazı Türk vatandaşları kumpir yerken, güzel havayı fırsat bilenler sahilde bol bol fotoğraf çekildi. Kimisi markete çıktığını, kimisi ise köpeğini gezdirmek için sahile geldiğini belirtti.

"KAYINVALİDEMİ GEZDİRİYORUM"

Kayınvalidesi ile Ortaköy Sahili'nde dolaşan Azime Göncü, "Hava almaya çıktık ne yapalım. Güneşi görünce duramadık. Kayınvalidem yanımda. Onu gezdireyim dedim. Yasaklar korkutuyor tabi ama 17.00'ye kadar çıkabiliyoruz. Yakınım zaten hemen yan tarafta oturuyorum" dedi.

"KÖPEK GEZDİRİYORUZ"

Eşi ve çocuğuyla köpek gezdirmek için sahile gelen Nurgül Ahenk, "Duramadık evde. Karlı da bir hafta oldu ama genellikle kısıtlamalar bir sıktığı için herkes aynı durumda. Biz markete diye değil çocuk gezdiren ve köpek gezdirenler olarak çıktık. Yasaklar korkutuyor ben de kovid geçirdim. Ama evlerde de durulmuyor. Mecbur çıkıyoruz. Bütün hafta olunca hafta sonu hava almak istiyor insan" diye konuştu.
DHA
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