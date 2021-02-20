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Yaban keçilerinin peşine düşen avcılar, fotokapana yakalandı

Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce sayıları yok denecek kadar az olan yaban keçisi popülasyonu, alınan bir dizi önlemle 1000'in üzerine çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hacı Kalınkütük, bugüne kadar koruma altındaki keçilerin peşine düşen 13 kişinin fotokapanla tespit edildiğini ve toplam da 32 bin 500 lira ceza yazıldığını söyledi.
 20 Şubat 2021 18:37
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Yaban keçilerinin peşine düşen avcılar, fotokapana yakalandı

Kahramanmaraş'ın dağlarında tükenme noktasına gelen yaban keçileri, 10 yıl önce tekrar görülmeye başlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, dağlardaki yaban keçisi popülasyonunun artması ve avcıların hedefi olmaması için bir dizi koruma çalışması başlattı. Eekiplerin denetimleri sıklaştı ve birçok bölgeye fotokapan yerleştirildi.

'SAYILARI 1000'İN ÜZERİNE ÇIKTI'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hacı Kalınkütük, geçen yıl yaptıkları envanter çalışmasında alınan tedbirlerin işe yaradığını ve şu an Nurhak Tatar Deresi, Elbistan Tapkıran, Kahramanmaraş Engizek, Elbistan Şardağı ve Nurhak avlağında sürü halinde geçen yaban keçileri olduğunu söyledi. Yaban keçilerini koruma çalışmalarının aralıksız ve taviz vermeden devam edeceğini belirten Kalınkütük, şöyle konuştu:

"Bundan yaklaşık 10 yıl önce Kahramanmaraş'ta yaban keçisi popülasyonu yok denecek kadar azdı. En son 2020 yılı sonunda yaptığımız envanter çalışmasında Kahramanmaraş sınırlarındaki yaban keçisi popülasyonunun 1000'in üzerine çıktığını tespit ettik. Tabi bu artıştaki en önemli etkenlerden biri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün av kontrollerindeki fotokapan, dron ve arazi taşıtları gibi araç-gereçler. Bu araçlarla daha etkin bir koruma yapıyoruz. Yine son zamanlarda yaban keçisi popülasyonunun yoğun olduğu yerlerde köylü vatandaşlarla yaptığımız ikili görüşmeler ve buradaki bilinçlendirmeler, vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetlerinin artması popülasyonun artmasında önemli bir etken. Ayrıca zor kış şartlarında yaban keçilerinin yaşadığı 2 bin- 2 bin 500 rakımlı yerlerde kurumumuz personellerince yemleme yapılmaktadır."

AVLAMANIN CEZASI 27 BİN 700 LİRA

2019'da Elbistan'da 2 kişinin yaban keçisi avladığını tespit edip 23 bin 500 lira ceza uyguladıklarını hatırlatan Kalınkütük, bu cezanın 27 bin 700 liraya çıktığını söyledi. Yaban keçilerinin olduğu bölgelere hem keçileri hem de onları avlamak isteyen kişileri tespit etmek adına bıraktıkları fotokapanlara da bugüne kadar 13 kişinin yakalandığını ve bunlara toplam 32 bin 500 lira ceza yazdıklarını belirten Kalınkütük, şöyle devam etti:

"Yapılan tüm bu çalışmalara ek olarak buralarda ayrıca usulsüz avlanmanın önüne geçebilmek ve varsa tespitini yapmak gayesi ile yaban keçisi avlaklarına yoğun miktarda fotokapan yerleştirildi. Bu fotokapanlar sayesinde hem sahadaki yaban keçisi ve yabani hayat popülasyonu izlenmekte hem de usulsüz avlanmaya karşı caydırıcı bir önlem. Ayrıca da buna rağmen buralarda usulsüz avlanmaya yeltenen ve fotokapana düşen avcılara cezai işlem uygulanmakta. Şöyle ki 2020 yılında fotokapana yakalanan, 9 usulsüz av yapan şahsa, yine 2021 yılı Ocak ayı içerisinde 4 şahsa idari para cezası uygulanmıştır."

Hacı Kalınkütük ayrıca, yaban keçisinin varlığından haberdar olup envanter çalışması yapılmayan birçok bölge olduğunu, buralardaki çalışmaların da devam ettiğini ve bittiğinde il genelindeki yaban keçisi popülasyonunun daha da artacağını söyledi.
DHA
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