İlk Türk Seyir Füzesi SOM, Azerbaycan yolcusu!
|20 Şubat 2021 18:49
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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı Genel Oturumu sebebiyle Türkiye'ye bir ziyaret düzenledi. Edinilen bilgiye göre; Türkiye ile Azerbaycan arasında, savunma sanayii alanını da kapsayan 10'dan fazla anlaşma imzalandı. Anlaşma, Türkiye'nin ilk milli seyir füzesi olan SOM'un Azerbaycan'a ihracatını da kapsıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY'a tarafından yapılan açıklamadan edinilen bilgiye göre; TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından seri üretimi gerçekleştirilen SOM Seyir Füzesi, Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan savaş uçaklarına entegre edilecek. Böylelikle Azerbaycan, 250+ kilometre menzile ve yüksek hassas vuruş yeteneğine sahip bir mühimmatı envanterine almış olacak.
Daha önce de Azerbaycan'da icra edilen bir geçit töreni esnasında, SOM-B1 tipi seyir füzesinin mock-up'ı görüntülenmişti.
SOM Seyir Füzesi
Hava Kuvvetleri Komutanlığının (Hv.K.K.lığı) seyir füzesi ihtiyacının giderilmesi amacıyla Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) Geliştirme Projesi, 2006 yılının Nisan ayında TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) ana yürütücülüğünde başlatılmıştı. SOM Sisteminin modüler yapısı, farklı varyantların oluşturulmasına olanak sağlayarak benzer füze sistemlerine kıyasla daha fazla operasyonel esneklik sunmaktadır. 230 kg harp başlığı ağırlığına sahip füzenin toplam ağırlığı yaklaşık 600 kg'dır. Füzenin toplam boyu yaklaşık 4 metredir ve 250+ kilometre menzile sahiptir.
Proje kapsamında, şu ana kadar SOM-A ve SOM-B1 Füzelerinin geliştirme faaliyetleri tamamlanarak Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatları gerçekleştirildi. SOM-B2, SOM-C1, SOM-C2 ve SOM-J Füzelerinin geliştirme çalışmaları ise halihazırda devam ediyor.
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