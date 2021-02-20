Karla kaplı Küre Dağları görsel şölen sunuyor
Türkiye'nin önemli dağ sıralarından Küre Dağları, kış ayında beyaz örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.
|20 Şubat 2021 20:00
|+Aa- Yazdır
Kastamonu ve Bartın arasında kalan Küre Dağları, her mevsim olduğu gibi kış aylarında da ziyaretçileri kendisine çekiyor.
Doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarına seyrine doyumsuz manzaralar sunan Küre Dağları, orman içi çayırları, yamaçlarda bulunan ormanları, kırsal dokuyla bütünleşen yerleşim alanları, biyolojik çeşitliliğiyle ziyaretçileri cezbediyor.
En yüksek zirvesi 2 bin metreyi bulan Küre Dağları'nda ağaçların karlı manzarası, görsel şölen sunuyor.
Küre Dağları'nın karla kaplı manzarası, drone ile havadan da görüntülendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Farklı illerdeki 15 mağaranın 'gizemi' bu yıl çözülecek
20 Şubat 2021 16:52
|Hasdal'da mezarlığa ulaşmak isteyenlerin üst geçit şaşkınlığı
20 Şubat 2021 15:22
|Valilik, korona gerekçesiyle yasaklamıştı, belediye çocuklar için 'Şivlilik'i unutmadı
20 Şubat 2021 10:09
|Yozgat lisesi çalışanlarının yaptığı 'kardan gelin' ilgi gördü
20 Şubat 2021 02:35
|Bu ilde kademeli normalleşme için ilk kararlar açıklandı
19 Şubat 2021 22:39
|Vakalar arttı, Vali Dağlı uyardı
19 Şubat 2021 21:49
|İzmir'de polis botuna yunuslar eşlik etti
19 Şubat 2021 21:17
|İstanbul'un deprem gerçeği TBMM'ye sunulan raporda
19 Şubat 2021 20:57
|Mersin'deki 'gizemli ev': Google haritalarda çıktı
19 Şubat 2021 19:33
|Vaka sayısı en az olan ikinci il 'normalleşmeyi' bekliyor
19 Şubat 2021 17:51