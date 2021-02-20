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Muhtar hem ihtiyaç sahiplerini hem esnafını sevindiriyor

Kilis'te sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyayla toplanan paraları ihtiyaç sahiplerine mahalledeki esnaftan alışveriş yapılması karşılığında dağıtan muhtar, sosyal sorumluluk projesiyle örnek oluyor.
 20 Şubat 2021 20:02
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Muhtar hem ihtiyaç sahiplerini hem esnafını sevindiriyor

Kilis'te muhtarlık yapan 69 yaşındaki Mehmet Fazlı Zaptiyeoğlu, sosyal medyadan başlattığı kampanyayla toplanan paraları ihtiyaç sahiplerine mahalledeki esnaftan alışveriş yapılması karşılığında dağıtarak hem ihtiyaç sahiplerinin hem de esnafın yüzünü güldürüyor.

Mıhali Mahallesi'nde 6 dönemdir muhtarlık yapan Zaptiyeoğlu, muhtarlık görevlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

Hayırseverlerin desteğiyle bir yıldır yürüttüğü "iş işten geçmeden" kampanyasıyla 900 ihtiyaç sahibine ulaşan Zaptiyeoğlu, gece gündüz demeden mahallelinin yardımına koşuyor.

Mahallelinin gönlünde taht kuran Mehmet Fazlı Zaptiyeoğlu, AA muhabirine, son 1 yıldır ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin desteğiyle yardım kampanyası başlattıklarını anlattı.

Sosyal medya hesabından başlattığı kampanyasının sürdüğünü anlatan Zaptiyeoğlu, ilk zamanlarda yakın çevresinin yardımda bulunduğunu daha sonra bu yardımların her geçen gün arttığını belirti.

Dağıtılan fişlerle mahalledeki esnaftan alışveriş yapılıyor

İhtiyaç sahibi ailelere yardım fişleri dağıttıklarını, mahalledeki esnafın da salgın sürecinde kalkınması için buralardan alışveriş yapılması şartı koyduklarını ifade eden Zaptiyeoğlu, "Dağıttığımız fişlerde mahalledeki esnafların isimleri yazılıyor. İhtiyaç sahiplerini rencide etmeden kapılarına gidip veriyoruz. Fişini verdiğimiz ihtiyaç sahibi, bakkal, kasap, tavukçu, oduncudan, tüpçüden alışveriş yapıyor. Fişleri aile sayısına göre dağıtıyoruz. Mesela aile kalabalıksa 2-3 fiş veriyoruz." dedi.

Maddi desteklerin yanı sıra kendilerine ulaşan 13 büyük baş hayvanı da kesip 700 aileye dağıtıklarını, 900 ihtiyaç sahibine destekte bulunduklarını ifade eden Zaptiyeoğlu, "Sadece para ya da et alıp dağıtmıyorum. Mesela hayırsever bana gelip 100 torba tuz dağıtmak istediğini söylüyor, ben onu alıp dağıtıyorum. Çocuk bezi dağıtmak isteyen oluyor, onlar getirip bırakıyor, ben onları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorum." diye konuştu.

"Büyüklerimiz Allah veren elden eylesin demiş"

İhtiyaç sahiplerini küçük düşürmeden titizlikle yardımları dağıttıklarını aktaran Zaptiyeoğlu, "Büyüklerimiz 'Allah veren elden eylesin.' demiş. Vermek kolay değil, aslında vermek çok kolay verebilene ama almak, ihtiyaç sahibi olmak çok zor. Biz onları rencide etmeden nasıl ulaştırabiliriz, diye düşünüyoruz. Bu görevi hiçbir beklentim olmadan yapıyorum. Katkı olarak bir tek emeğim var. Allah bunu bana bahşettiği için çok memnunum. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Gayem diğer arkadaşlara örnek olmak. Destekler olursa seve seve gece gündüz demeden yardım etmeye çalışırım." sözlerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
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