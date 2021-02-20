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'Türkiye Satranç Öğreniyor' projesi başlıyor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), satrancı tüm Türkiye'ye öğretebilmek için harekete geçti. Federasyon, 18 yaş üstü yetişkinlere yönelik bir eğitim programı olan "Türkiye Satranç Öğreniyor" projesini başlatıyor.
 20 Şubat 2021 20:09
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'Türkiye Satranç Öğreniyor' projesi başlıyor

TSF'nin 30'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye Satranç Öğreniyor" projesinin müjdesini vermişti. İnternet üzerinden yürütülecek projede eğitimler 1 Mart'tan itibaren başlayacak. 18 yaş üstü olan ve satranç öğrenmek isteyen herkesin başvurabileceği eğitimler ilk etapta 1-14 Mart tarihleri arasında ardından yıl boyunca belirli periyotlarla ücretsiz olarak verilecek.

Bir milyona yakın lisanslı sporcu sayısı ile tüm spor branşları arasında en fazla lisanslı sporcuya sahip federasyon olan TSF, "Türkiye Satranç Öğreniyor" Projesi ile Türkiye'de temel düzeyde satranç bilmeyen kimsenin kalmamasını hedefliyor. Eğitim kurulu tarafından koordine edilen proje çerçevesinde, "Satrancı Tanıyalım, Şah ve Mat, Basit Matlar, Hücum, Özel Kurallar, Açılışlar, Oyun Sonu, Satrançta Beraberlik" başlıklarında eğitim verilecek.

"TÜRKİYE'DE SATRANÇ BİLMEYEN KALMASIN"

Projeye ilişkin konuşan TSF Başkanı Gülkız Tulay, federasyon olarak Türkiye'de satrancı yüz yüze ve dijital dünyada en ulaşılabilir spor haline getirdiklerini, bu projeyle de herkesin satrancı temel düzeyde de olsa öğrenebilmesini hedeflediklerini söyledi. Tulay, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi bir satranç ülkesi haline getirme hedefiyle çıktığımız bu yolda projelerimize ve eğitimlerimize pandemi döneminde dahi ara vermeden devam ettik. Federasyonumuzun 30'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu projemizin müjdesini vermişti. Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi projemize 18 yaş üstü herkes başvurabilecek. İlk etabı 1-14 Mart tarihlerinde hayata geçireceğimiz projemizi Bakanımızın da önderliğinde 1 yıl boyunca hayata geçirmeyi planlıyoruz. TSF olarak uzun yıllardır "önce çocuklar ve gençler" diyerek altyapıya yatırım yaptık. Okul öncesinden başlayarak üniversitelere kadar tüm öğrencileri kapsayacak şekilde projeler gerçekleştirdik. Özellikle 4-18 yaş aralığını satranç sporu ile buluşturduk. TSF olarak, 2020 yılında dijital dünyada çok katılımlı sayısız etkinliğe imza attık. Pandemi öncesinde Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirdiğimiz turnuvaları, şampiyonaları ara vermeden dijital dünyaya taşımayı başardık. Pandemi sonrası da satrancı hem salonlarda hem de dijital dünyada en çok ilgi gören spor haline getirmeyi hedefliyoruz. Son yıllarda ülkemizde satranç en popüler ve bilinir sporlardan biri haline geldi. Biz de 18 yaşından büyüklerin de bu spora istedikleri zaman başlayabileceklerini hatırlatmak için 'Türkiye Satranç Öğreniyor' projesini başlattık. Ülkemizdeki 20 milyon hanenin tamamında satranç sporu ile ilgilenilsin, Türkiye'de satranç bilmeyen kalmasın istiyoruz. Uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilecek kurslara tüm Türkiye'yi davet ediyoruz. Temel eğitimlerin verileceği kurslardan sonra satranç sporunda ilerlemek isteyen herkes Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış Satranç Eğitim Merkezlerimizden eğitimlerini almaya devam edebilirler."

'Türkiye Satranç Öğreniyor' projesine kayıt yaptırmak isteyenlerin federasyonun resmi internet sitesinden başvuru yapabileceği bildirildi.
DHA
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