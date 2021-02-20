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Ömer Halisdemir'in doğum gününde yapılan paylaşımlar gündem oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin seyrini değiştiren kahramanlardan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in doğum günü dolayısıyla Twitter'da yapılan paylaşımlar Türkiye'de gündem oldu.
 20 Şubat 2021 20:11
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Ömer Halisdemir'in doğum gününde yapılan paylaşımlar gündem oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin seyrini değiştiren kahramanlardan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in doğum günü dolayısıyla Twitter'da yapılan paylaşımlar Türkiye'de gündem oldu.

Halisdemir'in doğum günü dolayısıyla Twitter'da başlatılan "#ÖmerHalisdemir" etiketli paylaşımlar, büyük ilgi gördü. Paylaşımların başlamasının ardından aynı etiketle on binlerce tweet atıldı.

Twitter'da Türkiye gündemine giren paylaşımlara, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş da destek verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Vatanın halis, demir yürekli, yiğit evladı Ömer Halisdemir geçti bu dünyadan. İyi ki doğdun güzel insan, ruhun şad olsun büyük kahraman. Rahmetle ve minnetle anıyoruz." paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Halisdemir'in 15 Temmuz 2016'da darbeci Semih Terzi'yi vurmaya gittiği fotoğrafı paylaşarak, "Bu yürüyüş ülkemize kasteden hainlerin üzerine kahraman şehidimizin yürüyüşü. Ömer Halisdemir'i doğum gününde rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhun şad olsun yiğit insan." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci Semih Terzi'yi vurarak 15 Temmuz'un seyrini değiştiren Halisdemir, daha sonra darbeciler tarafından şehit edilmişti.
Anadolu Ajansı
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