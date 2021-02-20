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Marmaris'te 4,1 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre, Muğla Marmaris'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 19.75 km olarak ölçüldü.
 20 Şubat 2021 20:33
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Marmaris'te 4,1 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre saat 20.00'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Richter ölçeğine göre depremin derinliği 19.75 km olarak ölçüldü.

EGE DENİZİ'NDE DE BİR DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Ege Denizi'nde Saat 18:23'te yerin 6 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Öte yandan Ege Denizi'nde öğlen 12.18'de de 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Memurlar.Net
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