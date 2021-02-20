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Telef olan ineğin bir kısmını yiyen ayı kalan kısmını gömdü

Bursa'da bir ayı, telef olduktan sonra yaban hayvanlar için bırakılan ineğin bir kısmını yedi, kalan kısmını da toprağa gömdü. O anlar, foto kapan ile görüntülendi.
 20 Şubat 2021 20:46
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Bursa'da bir çiftçi, telef olan ineğinin yaban hayvanlarına yem olarak verilmesi için Milli Parklar Müdürlüğü'nü aradı. Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de telef olan ineği alarak yaban hayvanlarının bulunduğu bölgeye bıraktı. İlerleyen saatlerde ise bölgedeki bir ayı, ineğin bir kısmını yedi geri kalan kısımlarını da toprak altına gömdü. O anlar ise, bölgeye kurulan foto kapan ile görüntülendi.

Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin, Uludağ'daki besleme çalışmaları da foto kapana yansıdı. Ekipler tarafından bırakılan çeşitli sebze ve meyveleri ayı, kurt gibi yaban hayvanlarının yemeleri saniye saniye kaydedildi. Özellikle son zamanlarda sıcaklık derecelerinin düştüğü Uludağ'da, ekipler yaban hayvanların beslenmelerini gerçekleştirebilmek için, yoğun çaba harcıyor.

Öte yandan yetkililer, telef olan hayvanlar ile tarla, bahçe gibi alanlarda kalan sebze ve meyvelerin de yaban hayvanlarına verilebileceğini bildirdi.
DHA
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