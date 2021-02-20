Nissan, bazı tesislerinde üretimi geçici durduracak
|20 Şubat 2021 22:49
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Nissan, Fukuşima açıklarında hafta sonu meydana gelen 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası bazı tesislerinde üretimi geçici durduracak.
Kyodo ajansının firma kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Japon üretici, şiddetli deprem sonrası parça tedariklerinin gecikmesi sebebiyle ülke geneli bazı tesislerinde üretimi durduracak.
Buna göre gelecek hafta içerisinde Oppama ve Shatai tesislerinde üretim askıya alınırken, Shonan tesislerinde ise işletimi kısa süreli durdurulacak.
Aksamdan dolayı hangi model ve sınıf araçlarının tedariğinin gecikeceği bildirilmedi.
Toyota da ülke geneli 9 fabrikasındaki 14 seri üretim bandını geçici askıya aldığını açıklamıştı.
Ülkenin kuzeybatısındaki Fukuşima eyaleti açıklarında 13 Şubat yerel saatle 23.07'de 7,3 büyüklüğünde 60 kilometre derinlikte deprem kaydedilmişti.
Kyodo ajansına göre depremde şimdiye kadar 160 kişi yaralanmış, can kaybı rapor edilmemişti.
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