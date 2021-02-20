İsrail: Pfizer-BionTech aşısı ölümleri yüzde 98,9 önlüyor
|20 Şubat 2021 23:07
|+Aa- Yazdır
İsrail Sağlık Bakanlığı, Pfizer ile BionTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının yeni tip koronivirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediğini açıkladı.
Bakanlık, ülkede Pfizer-BionTech aşısının iki dozu da yapılan kişiler ile aşı olmayanların sağlık durumunun karşılaştırıldığı araştırmaya ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu aşının, iki dozu da yapılan kişilerde virüs nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediği belirtildi. Aşının hastalığın ağır seyretmesini yüzde 99,2 oranında önlediği, hastaneye yatışları da yüzde 98,9 düşürdüğü ifade edildi.
İsrail'de 11 Şubat'ta yayınlanan bir başka araştırmada, Pfizer-BionTech aşısının ikinci dozu yapılan 523 bin kişiden hiçbirinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmediği aktarılmıştı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 4 milyon 250 bin 643 kişiye aşının ilk dozu, 2 milyon 881 bin 825 kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 526 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 744 bini aştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Nissan, bazı tesislerinde üretimi geçici durduracak
20 Şubat 2021 22:49
|Bilim insanları kuş gribinin insana bulaşan türünü tespit etti
20 Şubat 2021 18:39
|Yunanistan'da bir skandal daha: Osmanlı mezarı üzerine spor salonu
20 Şubat 2021 06:40
|Mars'ın ilk yüksek çözünürlüklü renkli fotoğrafı yayımlandı
19 Şubat 2021 22:36
|Biden'dan Çin ve Rusya'ya gözdağı: Transatlantik ittifakı geri döndü
19 Şubat 2021 21:59
|Finlandiya'da, 'benzersiz' diye nitelenen yeni bir mutasyona rastlandı
18 Şubat 2021 23:05
|DSÖ: Dünya genelinden haftalık vaka sayısı yarı yarıya düştü
18 Şubat 2021 20:54
|Pfizer: Güney Afrika varyantı aşının korumasını ciddi ölçüde azaltabilir
18 Şubat 2021 11:55
|En riskli virüs senaryosu...Yüzden fazla hayvanda mevcut !
18 Şubat 2021 08:27
|Mısırlı tutuklu akademisyen doktor, Kovid-19 nedeniyle vefat etti
18 Şubat 2021 07:37