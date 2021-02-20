Şırnak'ta çocuklar trafik polisleriyle kar topu oynadı
|20 Şubat 2021 23:49
|+Aa- Yazdır
Şırnak kent merkezinde çocuklar, trafik polisleriyle kar topu oynayarak eğlendi.
Kent merkezinde dünden itibaren yağan kar yağışı ulaşımı aksatırken, uzun süredir kara hasret olan çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasını kısa süreli ihlal etti.
Çocuklar aileleriyle beraber dışarıda karın keyfini çıkarırken, Yeni Mahalle'de görevli trafik polisleri çocukların kar sevincine ortak oldu.
Çocuklar ile polisler arasında karşılıklı kar topu atışması renkli görüntüler oluşturdu. Yoğun kar toplarının hedefi olan polisler, "Teşekkür çocuklar iyi eğlenceler" diyerek mahalleden ayrıldı.
Şırnak kent merkezinde çocuklar, trafik polisleriyle kar topu oynayarak eğlendi. Kent merkezinde dünden itibaren yağan kar yağışı ulaşımı aksatırken, uzun süredir kara hasret olan çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasını kısa süreli ihlal etmelerine neden oldu.👮🇹🇷 pic.twitter.com/0dFBg8baroMemurlarNet (@memurlarnet) February 20, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Düşük vaka oranının en az iki hafta korunması gerekiyor'
20 Şubat 2021 22:10
|BioNTech CEO'su Prof. Dr. Şahin'den aşı fiyatı açıklaması
20 Şubat 2021 22:06
|Bu ilçede bir aydır hiç vaka görülmedi
20 Şubat 2021 22:03
|Bilim Kurulu üyesinden 'aşı dolandırıcılığı' uyarısı
20 Şubat 2021 21:58
|Telef olan ineğin bir kısmını yiyen ayı kalan kısmını gömdü
20 Şubat 2021 20:46
|Marmaris'te 4,1 büyüklüğünde deprem!
20 Şubat 2021 20:33
|Ömer Halisdemir'in doğum gününde yapılan paylaşımlar gündem oldu
20 Şubat 2021 20:11
|Muhtar hem ihtiyaç sahiplerini hem esnafını sevindiriyor
20 Şubat 2021 20:02
|Yasak yok gibi! Ortaköy'de dikkat çeken kalabalık
20 Şubat 2021 18:30
|Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
20 Şubat 2021 17:49