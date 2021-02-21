Bartın Valiliği: Henüz icrai karar almadık
|21 Şubat 2021 02:04
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Bartın Valiliği internet sitesinden bir açıklama yaparak "Bartın'da kademeli normalleşmeye ilişkin yeni kararlar alındı" haberlerine yönelik bir açıklama yaptı
İŞTE O AÇIKLAMA
18 Şubat 2021 tarihinde toplanan İl Pandemi Koordinasyon Kurulunda alınan tavsiye
kararları hakkında basın yayın organlarında çıkan haber ve yorumlar üzerine
aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
Bilindiği gibi İllerde bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbir kararlarını almak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclislerinin yetkisi dahilindedir. İl Pandemi Koordinasyon Kurulları, bu meclislere, alacakları kararlarda danışmanlık yapan ve tavsiyede bulunan alt kurullardır. Başka bir ifadeyle Pandemi Kurullarının kararları icrai nitelikte değildir. Uygulamayı şekillendiren icrai kararlar İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınmaktadır.
Haber ve yorumlara konu olan Pandemi Kurulu kararı, ilimizdeki okulların fiziki yapısı, sınıf mevcutları, vaka sayılarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alınan bir tavsiye kararıdır. Henüz icrai nitelikte değildir.
İlimizdeki okulların yüz yüze eğitime geçişiyle ilgili olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınacak icrai kararlar; Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek çerçeveye göre kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 20/2/2021
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