1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bartın Valiliği: Henüz icrai karar almadık

Bartın Valiliği, İl Pandemi Koordinasyon Kurulunda alınan kararın tavsiye niteliğinde olduğunu henüz icrai nitelikte bir alınmadığını açıkladı
 21 Şubat 2021 02:04
+Aa- Yazdır
Bartın Valiliği: Henüz icrai karar almadık

Bartın Valiliği internet sitesinden bir açıklama yaparak "Bartın'da kademeli normalleşmeye ilişkin yeni kararlar alındı" haberlerine yönelik bir açıklama yaptı

İŞTE O AÇIKLAMA

18 Şubat 2021 tarihinde toplanan İl Pandemi Koordinasyon Kurulunda alınan tavsiye kararları hakkında basın yayın organlarında çıkan haber ve yorumlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
Bilindiği gibi İllerde bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbir kararlarını almak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclislerinin yetkisi dahilindedir. İl Pandemi Koordinasyon Kurulları, bu meclislere, alacakları kararlarda danışmanlık yapan ve tavsiyede bulunan alt kurullardır. Başka bir ifadeyle Pandemi Kurullarının kararları icrai nitelikte değildir. Uygulamayı şekillendiren icrai kararlar İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınmaktadır.

Haber ve yorumlara konu olan Pandemi Kurulu kararı, ilimizdeki okulların fiziki yapısı, sınıf mevcutları, vaka sayılarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alınan bir tavsiye kararıdır. Henüz icrai nitelikte değildir.
İlimizdeki okulların yüz yüze eğitime geçişiyle ilgili olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınacak icrai kararlar; Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek çerçeveye göre kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 20/2/2021

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Karla kaplı Küre Dağları görsel şölen sunuyor
20 Şubat 2021 20:00		 Farklı illerdeki 15 mağaranın 'gizemi' bu yıl çözülecek
20 Şubat 2021 16:52
Hasdal'da mezarlığa ulaşmak isteyenlerin üst geçit şaşkınlığı
20 Şubat 2021 15:22		 Valilik, korona gerekçesiyle yasaklamıştı, belediye çocuklar için 'Şivlilik'i unutmadı
20 Şubat 2021 10:09
Yozgat lisesi çalışanlarının yaptığı 'kardan gelin' ilgi gördü
20 Şubat 2021 02:35		 Bu ilde kademeli normalleşme için ilk kararlar açıklandı
19 Şubat 2021 22:39
Vakalar arttı, Vali Dağlı uyardı
19 Şubat 2021 21:49		 İzmir'de polis botuna yunuslar eşlik etti
19 Şubat 2021 21:17
İstanbul'un deprem gerçeği TBMM'ye sunulan raporda
19 Şubat 2021 20:57		 Mersin'deki 'gizemli ev': Google haritalarda çıktı
19 Şubat 2021 19:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:04 - Bartın Valiliği: Henüz icrai karar almadık00:05 - 'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret midir?00:01 - 21 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:49 - Şırnak'ta çocuklar trafik polisleriyle kar topu oynadı23:38 - Bu kişilerin elektriği, bir defalık borçtan ötürü kesilmeyecek23:30 - Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı
23:07 - İsrail: Pfizer-BionTech aşısı ölümleri yüzde 98,9 önlüyor22:49 - Nissan, bazı tesislerinde üretimi geçici durduracak22:10 - 'Düşük vaka oranının en az iki hafta korunması gerekiyor'22:06 - BioNTech CEO'su Prof. Dr. Şahin'den aşı fiyatı açıklaması22:03 - Bu ilçede bir aydır hiç vaka görülmedi21:58 - Rubato grubunun solisti uyuşturucudan gözaltına alındı
21:58 - Bilim Kurulu üyesinden 'aşı dolandırıcılığı' uyarısı21:51 - Erdoğan, M. Emin Saraç'ın cenaze törenine katılacak21:33 - Bakan Soylu: Türkiye'nin etrafını çevrelemeye çalışıyorlar21:30 - Deniz Harp Okulu'nda devir teslim töreni21:11 - Başkentte, eski Etlik Köprüsü'nün altında bir kişi ölü bulundu
20:46 - Telef olan ineğin bir kısmını yiyen ayı kalan kısmını gömdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Seni paramla satın alırım' sözü hakaret midir?
Bartın Valiliği: Henüz icrai karar almadık
21 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bağdat pili 1
mavi köpekler 1
normalleşme 3
Türkiye Satranç Öğreniyor Projesi 1
tokai 2
Yakutistan'da donan köpek 1
hükümete isyan etmek günahtır 2
Her şey onu hatırlayan son kişiye kadar yaşar 1
meral akşener 2
define 4
SON İLANLAR
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Niksar SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Başçiftlik SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Tokat Artova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kanalizasyon İdaresi 2 İşçi Alacak
Manisa Saruhanlı SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Kütahya Belde Mühendislik İnşaat 1 İşçi Alacak
Kütahya Aslanapa SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam