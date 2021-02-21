Akraba ziyareti pahalıya patladı, 7 ev karantinaya alındı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde akraba ziyareti kaynaklı vak'a artışı neticesinde 7 ev 7 gün süre ile karantina altına alındı.
|21 Şubat 2021 06:17
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde akraba ziyareti kaynaklı vak'a artışı neticesinde 7 ev 7 gün süre ile karantina altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesinde akraba ziyareti sonrasında korona virüs vak'a sayışında artış yaşandı. Ziyaret sonucunda yaşanan vak'a artışı ve kümeleşme sebebi ile 7 evin 7 gün süre ile karantina altına alındığı öğrenildi.
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