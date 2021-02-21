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'Geçen yıl 248, yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik" dedi.
 21 Şubat 2021 06:27
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'Geçen yıl 248, yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de "Gündem Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu, "Geçen yıl 248 eylemi engelledik. Bunların içerisinde canlı bomba var. Bunların içerisinde patlamaya hazır düzenekler var. Bayrampaşa'da İstanbul Forum'da 60 patlamaya hazır parçacıklı bombayı arkadaşlarımız buldu. 5 tane DEAŞ'lı teröristi Konya'da evlerine girerek etkisiz hale getirdi. Daha geçen günlerde Şanlıurfa'dan, Mardin'den beline sarmış bombalarla geçenleri olduğu gibi arkadaşlarımız çekti aldı. Bizimkiler yakaladılar. İstihbarat birimlerimiz, terör birimlerimiz şuanda bu eylemlerin Türkiye'de yapılmaması için 24 saat teyakkuz halindeler. Altını çizerek söylüyorum, Türkiye'de MİT'in, Genelkurmay Başkanlığının, Savunma Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın entegrasyonunu ve birlikte çalışmasının en yüksek olduğu dönemdir. En ufak bir su sızdırmamak için. Dünyanın bu konudaki riski az istihbaratı güçlü ülkelerdir. Amerika'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin riski bizim kadar yüksek mi? Onların DEAŞ, FETÖ, PKK-PYD, DHKP-C, MLKP gibi bir belası var mı? Hayır yok. Onların böyle bir belası olmamasına rağmen dikkat ederseniz biz burada bu terör eylemlerinin zannediyorum ki bu yılbaşından bugüne kadar da 21 tane terör eylemini engelledik" açıklamasında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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