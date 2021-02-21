'Geçen yıl 248, yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik'
|21 Şubat 2021 06:27
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bugüne kadar da 21 terör eylemini engelledik" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de "Gündem Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu, "Geçen yıl 248 eylemi engelledik. Bunların içerisinde canlı bomba var. Bunların içerisinde patlamaya hazır düzenekler var. Bayrampaşa'da İstanbul Forum'da 60 patlamaya hazır parçacıklı bombayı arkadaşlarımız buldu. 5 tane DEAŞ'lı teröristi Konya'da evlerine girerek etkisiz hale getirdi. Daha geçen günlerde Şanlıurfa'dan, Mardin'den beline sarmış bombalarla geçenleri olduğu gibi arkadaşlarımız çekti aldı. Bizimkiler yakaladılar. İstihbarat birimlerimiz, terör birimlerimiz şuanda bu eylemlerin Türkiye'de yapılmaması için 24 saat teyakkuz halindeler. Altını çizerek söylüyorum, Türkiye'de MİT'in, Genelkurmay Başkanlığının, Savunma Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın entegrasyonunu ve birlikte çalışmasının en yüksek olduğu dönemdir. En ufak bir su sızdırmamak için. Dünyanın bu konudaki riski az istihbaratı güçlü ülkelerdir. Amerika'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin riski bizim kadar yüksek mi? Onların DEAŞ, FETÖ, PKK-PYD, DHKP-C, MLKP gibi bir belası var mı? Hayır yok. Onların böyle bir belası olmamasına rağmen dikkat ederseniz biz burada bu terör eylemlerinin zannediyorum ki bu yılbaşından bugüne kadar da 21 tane terör eylemini engelledik" açıklamasında bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|PKK ve Haşdi Şabi şer ittifakı kurdu
21 Şubat 2021 06:45
|FETÖ'nün 'altın nesli'ni itirafçı örgüt üyeleri deşifre ediyor
20 Şubat 2021 15:24
|Şanlıurfa'da terör örgütü PKK operasyonunda 13 zanlı tutuklandı
20 Şubat 2021 14:31
|DEAŞ'ın mali işler sorumlusunun yakalandığı operasyonun düğmesine Kayseri'den basıldı
20 Şubat 2021 11:45
|KKTC'de yakalanan FETÖ'nün 'mahrem imamı' itirafçı oldu
20 Şubat 2021 11:07
|PKK'nın kozmik odasına girildi
20 Şubat 2021 06:16
|FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 33 ihraç subaya adli kontrol
19 Şubat 2021 22:27
|Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı
19 Şubat 2021 19:43
|Teröristlerin attığı roket Çukurca'daki köye düştü
19 Şubat 2021 18:53
|MİT'in operasyonuyla getirilen PKK'nın lojistik sorumlusu tutuklandı
19 Şubat 2021 15:00