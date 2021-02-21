Tarım OSB'lerde 50 bin kişilik yeni istihdam

Ankara-Çubuk, Eskişehir-Beylikova ve Şanlıurfa'da büyükbaş besicilik; Batman'da ise küçükbaş ve büyükbaş faaliyetinde bulunulacak. İzmir Dikili ve Zonguldak Çaycuma'da da sera bölgeleri oluşturulacak.

TDİOSB bölgelerine 2021 yılında 51 milyon lira kredi de verilecek. Projeye tüm üreticiler başvurabiliyor. Başvurular valiliklere yapılıyor.

Orta ve büyük ölçekli modern tarımsal işletmelerin sayısal olarak artırılmasına katkı sağlamak amaçlanırken, markalaşma ile yetiştirici gelirlerinin de yükseltilmesi hedefleniyor.

Bugüne kadar OSB'lerde yaklaşık 700 parselde üretime geçilirken, buralarda 4 bin kişi istihdam edildi. Söz konusu yeni OSB'lerin de faaliyete geçmesiyle birlikte, yıl içerisinde ilave 50 bin kişi daha tarımda istihdam edilecek.

Osman Çobanoğlu