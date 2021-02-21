Normalleşme böyle geldi: Avrupa'da iki dünyada beşinciyiz

1 Mart'taki normalleşme 14 Ocak'ta başlayan aşılamada hızlı yol alınmasıyla geldi. 6,5 milyon dozdan fazla aşı yapan Türkiye, Avrupa'da İngiltere'nin ardından ikinci sırada bulunuyor. Nüfusa göre de dünyanın ilk sıralarında olan Türkiye'nin başarısı, üretim krizini öngörerek Çinli firmayla hızlı anlaşması ve güçlü sağlık altyapısıyla geldi. İngiltere aşı üreten ülke olmanın avantajıyla yaklaşık 17 milyon doz aşı yaptı. Avrupa'nın önde gelen ülkeleri Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya ise Türkiye'nin gerisinden geliyor. Almanya 4,7 milyon, Fransa ve İtalya 3,3 milyon doz aşı yaptı. Türkiye'nin önünde bulunan ABD ve İngiltere üretici, İsrail ile BAE ise fazla para ödedi.

Türkiye, 14 Ocak'ta başlayan aşılamada hızlı yol aldı. Sağlık Bakanlığı, dün itibariyle 6,5 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını duyurdu. İlk doz uygulanan sayısı 5,5 milyona geçerken, 1 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı da yapıldı. Türkiye aşı vurulan kişi sayısı itibariyle Avrupa'da, İngiltere'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. İngiltere aşı üreten ülke olmanın avantajıyla yaklaşık 17 milyon doz aşı yaptı.Avrupa'nın önde gelen diğer ülkeleri Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya ise Türkiye'nin gerisinden geliyor. Almanya 4,7 milyon, Rusya 3,9 milyon, Fransa ve İtalya 3,3 milyon, İspanya 2,7 milyon, Hollanda 687 bin, Yunanistan 634 bin ve Belçika 607 bin doz aşı yapabildi.

DÜNYADA DA İLK SIRALARDA

Türkiye aşılama konusunda dünyanın da önde gelen ülkeleri arasında bulunuyor. Seyşeller, Maldivler ve Bahreyn gibi nüfusu çok az olan birkaç ülke dışarıda tutulduğunda Türkiye nüfusa göre yapılan aşılama sıralamasında İsrail, BAE, İngiltere ve ABD'nin ardından 5. sırada geliyor. İsrail nüfusunun yüzde 79'unu, BAE yüzde 55'ini, İngiltere yüzde 25'ini, ABD yüzde 17'sini, Türkiye yüzde 7,2'sini aşıladı. Türkiye'den yaklaşık 15-20 gün önce aşılamaya başlayan Avrupa'da, Almanya nüfusunun yüzde 5,7'sini, İtalya yüzde 5,5'ini ve Fransa yüzde 5'ini aşıladı.



PAHALI ALDILAR

Aşılamada önde giden İsrail ve BAE'nin aşıya erken ulaşabilmek için normal fiyattan çok daha fazla ödediği belirtiliyor. İsrail'in Pfizer-BionTech aşısının dozunu 30 dolara yani iki kat pahalı aldığı basına yansıdı. ABD ve İngiltere de aşı üreten ülkeler konumunda bulunuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KRİZİ ÖNGÖRDÜ

Türkiye'nin başarısında ise, dünyadaki üretim kapasitesinin sınırlı olacağını öngörerek Çinli Sinovac şirketiyle CoronaVac aşısı için hızlıca anlaşma imzalaması ve güçlü sağlık altyapısı nedeniyle dağıtım ve aşılamada zaman kaybetmemesi etkili oldu.

AVRUPA DA ÇİN'E YÖNELDİ

Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşılarına umut bağlayan 27 üyeli Avrupa Birliği, üretim kapasitesi beklentilerin altında kalınca büyük kriz yaşadı. AB'nin Mart ayı sonuna kadar AstraZeneca firmasından beklediği 100 milyon doz aşının yalnızca dörtte birini alabileceği ortaya çıktı. AB kurumları da ardı ardına ilaç firmalarını eleştiren açıklamalar yaptı. Aşı tedarikinde sorunlar yaşayan AB, daha önce burun kıvırdığı Çin ve Rus aşılarına da yöneldi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Çin aşısına da açığız" açıklaması yaptı.