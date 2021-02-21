Hemşirelik öğrencilerine de aşıda öncelik
|21 Şubat 2021 07:25
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı, aşı takvimine son sınıf hemşirelik öğrencilerini de dahil etti. İsimleri sisteme tanımlanan öğrenciler, e-Nabız'dan aşılarını olmaya başladı.
Kovid-19'a karşı Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan kitlesel aşılama kampanyasında, ilk olarak sağlık çalışanları aşılanmış, tıp ve eczacılık fakültelerinde eğitim gören son sınıf öğrencileri de kapsama dahil edilmişti.
Yaklaşık 1,5 yıldır uygulama eğitimlerini uzaktan eğitim yolu ile alan hemşirelik öğrencilerine öncelik verilmemesi ise tepki çekmişti. Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Sevilay Şenol Çelik, "Öğrencilerimizin aşılama programında öncelikli grupta yer almasına yönelik girişimlerimiz karşılığını buldu" dedi.
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