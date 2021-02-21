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İlk sinyal geldi! Türkiye'nin kredi notu yükselecek

Yeni ekonomi yönetiminin tutarlı politikalarıyla 3 ayda TL yüzde 18 değer kazandı. Rezervler artışa geçti. Risk primi düştü. Yabancı sermaye girişleri başladı. IMF, JP Morgan, Dünya Bankası ve HSBC'nin ardından Fitch Ratings de, Türkiye'nin not görünümünü yükseltti.
 21 Şubat 2021 07:44
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İlk sinyal geldi! Türkiye'nin kredi notu yükselecek

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülke ekonomilerini derinden etkiledi. Küresel ticaretin ve üretimin azalmasıyla AB başta olmak üzere birçok gelişmiş ekonomi adeta sınıfta kaldı. Ancak Türkiye aldığı tedbirler ile pandemiyi en iyi yöneten ülkelerden oldu. Hükümetin açıkladığı teşvik programları, kamu destekli kredi musluklarının açılması ve mali tarafta gerçekleşen reformlar, Türkiye'yi dünya ekonomi liginde üst sıralara doğru taşıyor. Ekonomide yaşanan bu olumlu gelişmelere, finans devleri de tepkisiz kalamadı. Küresel otoritelerin Türkiye ekonomisi ile ilgili yaptıkları negatif açıklamalar tek tek pozitife dönüyor.

FITCH'TEN ÖVGÜ

Uluslararası Para Fonu (IMF), JP Morgan, Dünya Bankası ve HSBC'nin ardından, Fitch Ratings de, Türkiye'nin kredi notunu revize etti. Kuruluş, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. Ancak kredi notu görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti. Kurum, Türkiye'nin yeni ekonomi yönetiminin daha tutarlı politikalar uyguladığına dikkat çekerek "Para politikası önemli ölçüde sıkılaştırıldı, uluslararası rezervler istikrar kazandı ve Türk lirası kasım ayı başından bu yana yüzde 18 değer kazandı" değerlendirmesinde bulundu. Açıklamada, TCMB'nin para politikasında sadeleşmeye gittiği hatırlatılarak, yatırımcı duyarlılığı ve yerel aktörlerdeki değişimin, Türk lirasının önemli ölçüde değer kazanmasına, risk priminin düşmesine ve bazı net sermaye girişlerine yol açtığı aktarıldı.

ZİRVEYE OYNUYORUZ

Türkiye ekonomisi 2021 sonunda beklenen yüzde 6'lık oranla, dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasına girmeye hazırlanıyor. IMF raporlarına göre yıl sonunda Hindistan'ın yüzde 11,5 ile büyüme liginde zirvede yer alması, Çin'in yüzde 8,5 ile ikinci olması, Türkiye'nin ise yüzde 6 ile üçüncü sırada yer alacağı tahmin ediliyor. Raporda, Türkiye'de sürdürülen politikaların orta vadeli büyümenin temelini oluşturacağına işaret edilirken; mali yapısal reformların konsolidasyonu destekleyeceği ve mali riskleri azaltacağı ifade ediliyor.

2021 IMF BÜYÜME TAHMİNLERİ

Hindistan 11,5
Çin 8,1
Türkiye 6
İspanya 5,9
Fransa 5,5
ABD 5,1
İngiltere 4,5
Euro Bölgesi 4,2
Kanada 3,6
Almanya 3,5
Japonya 3,1
Rusya 3

Kaan Zenginli
Türkiye
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