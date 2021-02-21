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Ümraniye'de geceyi alevler aydınlattı

Ümraniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralananın olmaması olası bir faciayı önledi.
 21 Şubat 2021 08:24
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Ümraniye'de geceyi alevler aydınlattı

Ümraniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye müdahale ederken, olayda ölen ya da yaralananın olmaması olası bir faciayı önledi.

Alınan bilgiye göre olay 05.30 sıralarında Ümraniye Esenkent mahallesi Azade sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın meydana geldi. Plastik ve kağıt atıklarının bulunduğu bölümde yangın çıktı. Alevleri gören iş yerinde çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Dudullu, Ümraniye ve Ataşehir itfaiye erleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken geri dönüşüm fabrikasında maddi hasar meydana geldi.

Olayı gören iş yeri çalışanlarından Ali Akdoğan, "Ben içerdeyim baktım ışık yanıyor ondan sonra sağa sola doğru baktım herhalde birisi ışık tutuyor. Bir baktım plastikler tutuşmuş, hemen itfaiye yi aradık. Geldiler söndürüyorlar, çok zarar var zaten insanlar bu devirde toplayarak kazanılıyor geri dönüşüm den para kazanıyor. Baya bir zarar var, konteynırlar ve plastikler yandı" diye konuştu. Öte yandan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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