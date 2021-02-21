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Eşini kayalıklardan ittikten sonra diyar diyar gezip, tatil yapmış!

İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine tatil bahanesiyle götürdüğü 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32) 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan atarak öldürdüğü ortaya çıkan Hakan Aysal'ın (40) tutuklanmadan önce, 2.5 sene boyunca şehir şehir gezdiği ortaya çıktı.
 21 Şubat 2021 08:34
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Eşini kayalıklardan ittikten sonra diyar diyar gezip, tatil yapmış!

Karısının üzerine çektiği 119 bin liralık krediyi tatillerde acımadan yiyen Aysal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda mutluluğu yüzünden okunuyor. Aysal'ın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te günlüğü bin 326 lira olan lüks Hilton otelinde konakladığı ve gününü gün ettiği anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

İstanbul'da yaşayan 7 aylık hamile olan muhasebeci Semra Aysal, 18 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile birlikte tatile gittiği kelebekler Vadisi'nin üstündeki kayalıklardan, 300 metrelik uçuruma düşerek ölmüştü. Hakan Aysal eşinin fotoğraf çektirirken düştüğünü iddia etmişti.

Ancak Hakan Aysal'ın hamile eşini kayalıklardan aşağıya atarak öldürdüğü ortaya çıktı. Eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortasının parasını alabilmek için öldürdüğü ortaya çıkan Aysal 21 Kasım 2020'de tutuklanmış ve hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

KATİL TATİLDE

Hakan Aysal eşinin ölümünün üzerinden iki ay geçtikten sonra Türkiye turuna başladı. İlk olarak Aydın'ın gözde tatil beldesi Kuşadası'na giden Aysal, 23 Ağustos 2018'de Yoncaköy sahilinde gece balık tutarken paylaştığı fotoğrafta gülümserken son derece mutlu görünüyor.

29 Ağustos'ta Kuşadası'ndan İzmir'e geçen Aysal kentin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. 13 Eylül'e kadar İzmir'de tatil yapan Aysal, buradan Fethiye Ölüdeniz'e geçti. Ölüdeniz'de oteldeyken neşesinin yerinde olduğu görünen Aysal, tatili biter bitmez soluğu yeniden İzmir'de aldı.

ÖZBEKİSTAN'DA LÜKS OTELDE KONAKLADI

Aysal'ın 26 Ocak 2019'da eşini öldürdüğü Fethiye ile ilgili bir manzara fotoğrafı paylaşarak, "Bir zamanlar cennetim olan bir yer artık benim için güneşe sahip değil" diye yorum yapması dikkat çekti. Hakan Aysal havaların ısınmasıyla Türkiye turuna kaldığı yerden devam etti.

19 Nisan 2019'da Bursa'ya giden Aysal, 19 Mayıs 2019'da Ankara'yı gezdi. 22 Mayıs'ta Kocaeli, 6 Haziran'da Bolu ve 18 Ağustos'ta Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti. Özbekistan'ın en lüks otellerinden biri olan Taşkent'teki Hilton otelinde kalan Aysal, parayı hiç acımadan harcadı.

Aysal, günlüğü 1326 lira olan otelin balkonundan arka plandaki şehir manzarasıyla selfie çekmeyi de ihmal etmedi. Aysal, 1 Kasım 2019'da Alanya, 3 Kasım 2019'da Isparta ve Afyonkarahisar tatillerinden sonra sırasıyla 3 Ocak 2020'de Çankırı, 31 Ocak 2020'de Sakarya.

Daha sonra 2 Şubat 2020'de Ankara, 17 Haziran'da Muğla Akyaka, 19 Haziran'da Ören, 20 Haziran'da Fethiye, 21 Haziran'da Antalya Kaş, 12 Temmuz'da Yalova ve 31 Temmuz'da Abant'a gitti. Aysal tatillerden fırsat buldukça da İstanbul'daki perde dikim atölyesinde çalışmayı ihmal etmedi.

Ceyhan TORLAK
Sabah
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