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Pilot adaylarına şok! Okul için iflas talebi

Pilot olmaya karar veren onlarca kişi, AtlasGlobal'in de çoğunluk hissesine sahip olduğu Atlantik Uçuş Okulu AŞ ile sözleşme imzaladı.
 21 Şubat 2021 08:43
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Pilot adaylarına şok! Okul için iflas talebi

Pilot olmaya karar veren onlarca kişi, AtlasGlobal'in de çoğunluk hissesine sahip olduğu Atlantik Uçuş Okulu AŞ ile sözleşme imzaladı.

Pilot adayları 38 bin 500 ile 41 bin 500 Euro arasında değişen tutarlardaki ödemelerini şirkete yaptı. Yoğun bir teorik ve pratik eğitimden geçen adayların bir bölümü daha henüz lisanslarını almadan, AtlasGlobal'in önce uçuş durdurma daha sonra iflas istemli davası ile şok geçirdi. Pilot adayları, kendilerine iş vaadinde bulunulduğunu öne sürerek yaptıkları ödemenin iadesini istedi. Ancak aldıkları olumsuz yanıt üzerine pilot adaylarından ikisi yargı sürecini işletmeye başladı.

Meryem A. İle Nazif B. E., Atlas Holding ve bağlı şirketlere yönelik Bakırköy ve Büyükçekmece İcra Müdürlüklerinde iflas istemli takip başlattı. Yapılan takibe borçlu şirket avukatları itiraz etti. İtiraz kararı sonrası bu kez yeni bir dava açıldı. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde şirketin iflası talep edildi.

Davalı şirketin avukatları ise davanın reddine karar verilmesini istedi. Atlantik Uçuş Okulu'nun faaliyetlerine devam edildiği kaydedilen dilekçede, şirketin olası bir iflas başvurusunun da olmadığı kaydedildi.

AtlasGlobal ile Atlantik Uçuş Okulu arasında da organik bir bağ bulunmadığı kaydedilerek "Davalılar haksız çıkar sağlama amacında" denildi. Mahkeme, ilk duruşma için mart ayı başına gün verdi.

Öte yandan AtlasGlobal'in geçen 12 Şubat'ta doğrudan açtığı iflas davası ise devam ediyor. Anılan davaya, çok sayıda şirket eski personeli yanı sıra onlarca alacaklı şirket de müdahil durumda. Dava dosyasına göre şirketin, 31 Aralık 2019 itibari ile toplam borcu 220 milyon TL.
Hürriyet
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