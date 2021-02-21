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HES kodu 90 bin riskli müşteriyi kaçırdı

Başta alışveriş merkezleri (AVM) olmak üzere birçok kapalı mekana HES kodu ile girme zorunluluğu getirilmesi, COVID-19 riski taşıyan ya da temaslı kişileri bu mekanlara gitme konusunda ciddi ölçüde caydırdı.
 21 Şubat 2021 09:10
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HES kodu 90 bin riskli müşteriyi kaçırdı

Uluslararası güvenlik şirketi Securitas Türkiye Başkanı Murat Kösereisoğlu, HES kodu uygulamasıyla birlikte riskli ziyaretçi sayısının yüzde 10'lardan yüzde 1'e kadar düştüğünü söyledi. Uygulamanın ilk günlerinde 1 milyon kişiden 100 bininin COVID-19 pozitif ya da temaslı çıktığı için AVM'lere alınmadığını bildiren Kösereisoğlu, bu sayının 10 binin bile altına indiği bilgisini verdi. Bu veriler, son dönemde 90 bin riskli müşterinin AVM gibi yerlere HES sorgusuna takılacağı endişesiyle gitmediğini ya da AVM kapılarından dönen riskli müşteri sayısında ciddi azalma olduğunu gösteriyor.

SEKTÖR PANDEMİDE DARALDI

Kösereisoğlu, pandeminin etkisiyle özellikle hizmet sektörünün adeta acı çektiğini, güvenlik sektörünün de sektörlerdeki daralmadan etkilenerek hedeflerinin gerisine düştüğünü anlattı. Kösereisoğlu, "Hafta sonu kapanmaları nedeniyle sektörün yüzde 10-12'si çalışamıyor" dedi.

GÖZLÜKTEN OKUNACAK

Murat Kösereisoğlu, HES'in daha uzun süre gündemde olacağını, bu nedenle oluşan yoğunlukları önlemek için AVM girişlerine HES kioskları ile artırılmış gerçeklik gözlüklerini devreye alacaklarını anlattı. Kösereisoğlu, "Özel olarak tasarlanan Google glass benzeri artırılmış gerçeklik gözlükleri hayatımıza giriyor. AVM'lerde güvenlik görevlilerinin gözündeki bu gözlükler HES kodu okuyacak" bilgisini verdi.

Erdoğan SÜZER
Sözcü
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09:10 - HES kodu 90 bin riskli müşteriyi kaçırdı
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