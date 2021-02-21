Gara'ya giden HDP'li vekile soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
|21 Şubat 2021 09:13
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın yazılı açıklamasında, 20 Şubat'ta ulusal bir televizyon kanalındaki programda, HDP Milletvekili Taşdemir'in PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerince operasyon yapılan Irak'ın Gara bölgesine gittiğinin açıklandığı belirtildi.
Söz konusu açıklama ihbar kabul edilerek Taşdemir hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 maddesi kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı
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