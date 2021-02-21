Mobbing'in fotoğrafı: Ceza nöbetiyle istifayı seçti

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, genç hekimlerin özellikle öğrenme aşamasında kıdemlileri ya da daha tecrübeli meslektaşları tarafından uğradıkları mobbing vakalarıyla ilgili AKŞAM'a konuştu: "Hekimlik sanatı ustalık ve çıraklık üzerinedir. Ancak ustaların tecrübesiz ve daha deneyimsiz olan ve eğitmekle yükümlü olduğu genç kişilere karşı aşağılayıcı, kaba ve küçümseyici davranacağı anlamına gelmez. Usta-çırak ilişkisi, iletişim zorluklarının olduğu ve öğrenmek için eğitim döneminde özellikle öne çıkıyor. Bunlar hekimin sadece ustasına mahküm olduğu dönemlerdir."

CERRAHİ DE MOBBİNG FAZLA

"Mobbing her branşta var ama cerrahi branşlar da daha fazla olduğunu düşünüyorum. Duyduğum çok fazla hikaye var; yeni gelen kıdemsiz asistanlara kahvaltı hazırlatmak ve onlara kahvaltı ısmarlatmak gibi... Bu uygulamalar anlı şanlı hastanelerde, büyük merkezlerde yapılıyor. Kıdemsiz olan da kıdemlisinden gördüğünü kıdemli olduğunda alttan gelene yapıyor ve mobbinge uğrayan kişiler eğitimlerini aksatacağını ve daha büyük baskı göreceği korkusuyla en yakınlarına bile bunları anlatmıyor. Bütün bunların değişmesi için son yaşanan talihsiz olay bir fırsattır. Bu fırsatı mobbinge uğrayan veya ilerde uğrayacak olan tüm hekim ve uzman adayları için düzenlenmeli, mutlak bir geri bildirim hattı oluşturmalıyız."

CEZA NÖBETLERİ ARTIK YILDIRDI

Mersin'de bir hastanede görev yapan ve cerrahi branşını kendisinden kıdemli asistanlar tarafından yapılan mobbing yüzünden bırakmak zorunda kalan M.T., AKŞAM'a konuştu: "TUS'ta Ankara'da bir devlet hastanesinde genel cerrahiyi kazandım. Ayda 13 adet 36 saat süren nöbetlerimiz vardı. Cerrahi'de bu normalir. 7- 8 ay sorun yoktu. Sonrasında kıdemli bir iki asistan bana hocalarımın haberi olmadan nöbet yazmaya başladı. Buna da ceza nöbeti deniliyordu. Salı sabah 06.00'da girdiğim hastaneden cumartesi öğlen saatlerinde çıkacağım nöbetler yazıldı. Bu nöbeti tutamayacağımı ifade ettim. O da bana 'mecbur tutmak zorundasın burası cerrahi' dedi. Ben de bu zorlama karşısında işi bırakıyorum dedim. Sonrasında hocama istifa dilekçemi verdim. Hocam istifamı kabul etmeyerek sebebini sordu. Ben de ceza nöbetlerini söyledim."

GÖREVDEN FERAGAT ETTİM

"Hocam da bana 'Biraz dinlen nöbetleri tutma, kafanı toparla istifayı sonra konuşuruz' dedi. Ancak aldığım karardan geri dönmedim, asistanlık görevimden feragat ettim. Böylece kıdemli asistanlar yüzünden kazandığım bölümü bırakmak zorunda kaldım."

'2 YIL DOSYA DOLDURDUM'

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Banu Çiftçi'de sosyal medyadan asistanlığı döneminde yaşadıklarını paylaştı: "Neye mi bakıyorum? Doğum için bir hastama epidural anestezi yapılmış masa toplanıyor. Biliyor musunuz ben böyle çok uzun süren ameliyatlara baktım, yıllarca beklemem gerekti. Benden daha az puanla TUS'u kazanmış arkadaşlarım onlarca vaka yapmışken benim bir tane bile vakam yoktu. Çünkü kıdemli ablalarım, ameliyathane yasağı koymuşlardı. Altımda benden kıdemsizlere yaptırılır ben ise dosya doldururdum. En büyük hayalim olan cerrahi için 2 yıl serviste dosya doldurdum."

SAKIN PES ETMEYİN

"O zaman adı yoktu ama şu anda mobbing deniliyor. Ameliyathaneye sokulmadım, gün aşırı nöbet sonrası evime gönderilmedim. Asistan kardeşlerim asla pes etmeyin, sabredin... Bir gün babam, askeriyede bile böyle bir şey yok diye dayanamayıp hastaneye bile gelmiş, açıklama istemişti."