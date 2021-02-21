'Staj Seferbirliği' programına başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda "Senin için SeferBiriz" temasıyla üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan "Staj Seferbirliği" programı başvuruları "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yarın alınmaya başlanacak.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl pilot uygulaması başarıyla tamamlanan ve bu yıl ikincisi düzenlenen "Staj Seferbirliği" programı ile 50 bini aşkın üniversite öğrencisine staj imkanı sağlanması hedefleniyor.

Kamu kurumları ve gönüllü özel sektör kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan stajyer havuzundan, adaylara, kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunacak. Adaylar, bu teklifler doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirlenecek tarih aralığında yıl sonuna kadar staj yapabilecek.

Staj programına kayıt yaptırmak isteyen üniversite öğrencileri, programın detaylarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve "Staj Seferbirliği" resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) adresinden takip edebilecek. Başvurular yarından itibaren 22 Mart'a kadar "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.

- Kamu, Özel Sektör, Kobi ve Yeni Girişimler "Senin İçin SeferBiriz" dedi

OECD'nin "Gençler, Güven ve Nesiller arası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu?" başlıklı 2020 raporunda örnek uygulama gösterilen "Staj Seferbirliği" programıyla üniversite öğrencilerine mezun olmadan önce iş deneyimi kazanma fırsatı sağlanmış olacak. Bu fırsat, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, yeni girişimler ve KOBİ'lerce desteklenecek. Bu sayede gençlere, özel sektörün yanı sıra kamu kurum, kuruluşlarını da yakından tanıma imkanı sunulacak ve ekonominin bel kemiği KOBİ ve yeni girişimlerin genç yeteneklere ulaşmasının önü açılacak.

- Fırsat eşitliğinin desteklenmesi hedefleniyor

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın "İstihdam ve Çalışma Hayatı" başlığı altında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının sorumlu olduğu "Staj Seferbirliği"nin uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılması kapsamında, Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, bölgesel ve küresel liderliği yolunda kilit rol oynayan gençlerin kariyer olanaklarına erişiminde şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi yöntemler kullanılarak fırsat eşitliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

Şehir veya üniversite farkı gözetmeksizin, 81 ilde tüm üniversitelerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan "Staj Seferbirliği" programında, öğrenciler sistemde akademik, sosyal ve sportif alanlardaki Yetkinlik Puanları ve kendi bölümlerinin Türkiye Geneli Ortalama Yetkinlik Puanlarını da görebilecek. Bu şekilde, gençlere, aynı bölümde okudukları diğer öğrencilere kıyasla durumları ve gelişime açık noktaları konusunda halen öğrenciyken geri bildirim sağlanacak.

- Öğrencilerin yasal hakları gözetilecek

Üniversite öğrencilerinin istihdamı için büyük önem arz eden stajın kapsamı, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya bilinen üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılıp tüm bölümlerle üniversiteleri kapsayacak şekilde genişletilecek.

Staja başlayan öğrencilerin yasal hakları Mesleki Eğitim Kanunu gereği gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak. Öğrencilerin staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek. Tüm bu süreçler, sistem üzerinden takip edilecek.

- Gençler seçilen değil seçen taraf olacak

"Staj Seferbirliği" programı ve değerleme aşamalarıyla staj süreçlerinde önemli paradigma değişimlerine gidilirken, bu programla, öğrencilerin staj arayan veya kurumlar tarafından seçilmeyi bekleyen bireyler olmaktan ziyade, staj yapacağı kurumu seçen yetenekler haline gelmesi sağlanacak.

- Ön lisans öğrencileri de başvuru yapabilecek

"Staj Seferbirliği" kapsamında getirilen bir diğer yenilik ise bu yıl programa ön lisans öğrencilerinin de dahil edilmesi oldu. Böylece fırsat eşitliği çerçevesinde lisans öğrencileri kadar ön lisans öğrencilerinin de kariyer gelişimlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Programın geçen yıl başarıyla tamamlanan pilot uygulamasında, 168 kamu kurumu ve 362 özel sektör kuruluşu olmak üzere toplam 530 işveren yer aldı.

İşverenlerin sağladığı staj imkanından, 189 farklı üniversitenin 251 farklı bölümden toplam 6 bin 481 öğrenci faydalandı. Bu öğrenciler Türkiye'nin 7 bölgesinden ve 81 ilinden katılım gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının "Senin için Seferbiriz" temasıyla yola çıktığı bu yıl ise, 50 bini aşkın öğrenciye staj imkanı sağlanması ve öğrencilerin kariyer yolculuklarının desteklenmesi öngörülüyor.