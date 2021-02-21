İstanbul'daki FETÖ operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 13'ü tutuklandı.
|21 Şubat 2021 09:47
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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 kişiden 13'ü tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Şubat'ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünden haklarında devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalar nedeniyle firari durumda bulunan ve saklandıkları "gaybubet evi" denilen hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla, 1'i de mahkemeden serbest bırakıldı.
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