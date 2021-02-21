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Aşı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi

Bursa'da Uludağ Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği korona virüs aşısının 2'inci dozunu aldıktan sonra yaptırdığı antikor testini paylaştı. Basut'un paylaşımından sonra aşı vurulmakta çekingen davranan tanıdıkları, aşı vurulmak için sıraya girdi.
 21 Şubat 2021 11:17
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Aşı olan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi

Bursa'da Uludağ Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği korona virüs aşısının 2'inci dozunu aldıktan sonra yaptırdığı antikor testini paylaştı. Basut'un paylaşımından sonra aşı vurulmakta çekingen davranan tanıdıkları, aşı vurulmak için sıraya girdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği korona virüs aşısının 2'inci dozunu aldıktan sonra yaptırdığı antikor testini paylaştı. Bu zamana kadar hiç korona virüse yakalanmayan Basut'un ikinci aşıyı vurulduktan sonra antikor testi 52 çıktı. Basut'un paylaşımından sonra aşı vurulmakta çekingen davranan tanıdıkları aşı vurulmak için sıraya girdi. Hiçbir yan etki göstermeyen ve antikor oranını 52'ye çıkaran aşı konusunda Prof. Dr. Basut, herkese tavsiyelerde bulundu.

Bu zamana kadar hiç korona virüse yakalanmadığını ifade eden Prof. Dr. Oğuz Basut, "İlk korona virüs aşımı Türkiye'ye ilk aşılar geldiğinde oldum. Aşıyı olurken tereddüt etmedim. Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği aşı uzun yıllardır bilinen teknolojiyle üretildi. Bu aşı benim için en güvenilir aşıydı. Hiç düşünmeden bu aşıyı yaptırdım. Aşıyı olduktan sonra en ufak bir yan etki oluşmadı. Birinci aşılamadan 28 gün sonra ikinci aşımı oldum. İkinci aşıyı olduktan sonra da hiçbir yan etki olmadı. İkinci aşıyı olduktan 2 hafta sonra kendim merak ettiğim için antikor testi yaptırdım. Yapılan testte antikor oranımın 52 olduğunu gördüm. 52 oldukça iyi bir düzey, ben hiç korona virüse yakalanmadım. İşim gereği sürekli test yaptırdım. Hiç pozitif çıkmadı. Bu antikor beni ne kadar koruyacak bilmiyorum. Bildiğim ve kanıtlanmış şu var; antikor düzeyi yükselen kişilerde ağır ve ölümcül hastalık geçirme ihtimali sıfır. Ben bundan sonra korona hastalığına yakalanacak olsam bile bunu hafif geçireceğim kesin gibi duruyor. Ben aşı oldum diye kendimi korumayı bırakmayacağım. Aşı olunca kendimizi rahat bırakmamamız gerekiyor. Korunmaya, mesafeye ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Bu toplumun yüzde 60'ı aşılanmadan ya da bağışıklık sistemi yükselmeden bizim bu işin üstesinden gelmemiz zor. Türkiye alabileceği en iyi aşıyı aldı. Bütün aşıları benim önüme koysalar, hangisini tercih edersiniz deseler düşünmeden bu aşıyı tercih ederdim. Hiçbir zararı yok, uzun yıllardır bildiğimiz teknolojiyle üretilen aşı" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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