Ezine Belediye Başkanı Yüksel'in evi kurşunlandı
|21 Şubat 2021 11:20
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Çanakkale'nin Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in evi, bir kişi tarafından kurşunlandı. Şüpheli şahıs, jandarma ve polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu kısa sürede yakalandı.
Olay dün akşam 23.50 sıralarında Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Ezine- Bayramiç yolu üzerinde meydana geldi. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'in devamlı kullanmadığı eve, iddiaya göre uyuşturucu madde etkisinde olan bir kişi tarafından rastgele ateş açılması sonucu 2 kurşun isabet etti. Yapılan ihbarın ardından kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin başarılı takibi sonucu şüpheli şahıs kısa sürede gözaltına alındı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Başkan Yüksel, " 23.50 sularında Bayramiç yolu üzerindeki sürekli ikamet etmediğimiz konutumuza bir maddenin etkisiyle yapmış olabileceği düşünülen şahıs tarafından silah ile rastgele ateş edilmiş. Bunun sonucunda 2 adet kurşun konutumuza isabet etmiştir. Herhangi bir şahsi veya siyasi olduğunu düşünmediğimiz, maddenin etkisiyle yapmış olabileceği düşünülen şahıs, Cumhuriyet Savcımızın talimatıyla güvenlik güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Hemşehrilerimizin, kamuoyunun hassasiyeti ve duyarlılığı için ayrıca siyasi parti ayrımı gözetmeksizin geçmiş olsun dileklerini ileten tüm Ezineli hemşehrilerimize, STK başkanlarımıza siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.
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