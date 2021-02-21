Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı
|21 Şubat 2021 11:24
|+Aa- Yazdır
Türkiye genelinde Ocak 2021'de 173 bin 143 gayrimenkul satışı gerçekleştirildi, satışlardan 1 milyar 72 milyon 103 bin 262 lira tapu harcı geliri sağlandı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verilerine göre, ocak ayında ülke genelinde 70 bin 587 konut, 49 bin 578 tarla, 31 bin 813 arsa, 8 bin 64 iş yeri, 13 bin 101 de diğer kategorilerinde gayrimenkul satışı yapıldı.
Bu kapsamda, Türkiye genelinde geçen ay 173 bin 143 taşınmaz el değiştirdi. Satışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 azaldı.
- Toplam 999 bin 868 işlem gerçekleştirildi
Tapuda ocak ayında satışı yapılan taşınmazlardan toplam 1 milyar 72 milyon 103 bin 262 lira tapu harcı geliri elde edildi.
Aynı ayda gayrimenkul satışlarının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 999 bin 868 işlem yapıldı.
Tüm bu işlemlerden elde edilen harç geliri ile toplam rakam 1 milyar 317 milyon 943 bin 766 liraya ulaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Faizsiz konutçulara uyarı: Başımızı belaya sokmayın
19 Şubat 2021 15:22
|Arsaya talep arttı
19 Şubat 2021 08:03
|Değerli konutta vergi beyannamesi için son 5 gün
18 Şubat 2021 20:01
|Merkez Bankası faizi değiştirmedi
18 Şubat 2021 14:01
|Faizsiz konut edindiren şirketlere denetim geliyor
18 Şubat 2021 09:51
|Kredi dolandırıcılığında zarardan banka sorumlu
18 Şubat 2021 08:20
|Konut satışına faiz ve korona freni
16 Şubat 2021 18:36
|Korona ve faiz bu ilde konut satışlarını sert düşürdü
16 Şubat 2021 14:18
|Türkiye'de ocakta 70 bin 587 konut satıldı
15 Şubat 2021 10:27
|Bankalar 2020'de tüm zamanların en yüksek karına ulaştı
14 Şubat 2021 11:09