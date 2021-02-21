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Ertelenen ALES 81 ilde yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) 81 ilde ve 88 sınav merkezinde gerçekleştirildi.
 21 Şubat 2021 12:40
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İzmir'de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.

Adaylar, kimlik ve HES kodu sorgulaması sonrası salona alındı. Bazı adayların son dakikada sınava yetiştikleri gözlendi.
Anadolu Ajansı
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